بھارت اور بنگلادیش سمیت متعدد ممالک میں رمضان کا چاند نظر آگیا؛ پہلا روزہ جمعرات کو ہوگا

سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں چاند کل نظر آیا تھا اور آج پہلا روزہ تھا

ویب ڈیسک February 18, 2026
ایشیائی اور یورپی ممالک میں آج رمضان کا چاند نظر آگیا

ایشیائی اور یورپی ممالک میں رمضان 2026 کا چاند نظر آگیا جہاں پہلا روزہ کل بروز جمعرات کو ہوگا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق بھارت، بنگلادیش اور ایران سمیت جنوب ایشیائی ممالک میں آج رمضان المبارک کا چاند نظر آگیا۔

اسی طرح ترکیہ، ملائیشیا، سنگاپور، برونائی، انڈونیشیا اور عمان میں بھی پہلا روزہ کل بروز جمعرات کو ہوگا۔

یورپی ممالک کے اسلامی مشن بورڈز نے چاند نظر آنے کا اعلان کردیا جب کہ امریکا اور برطانیہ میں بھی اکثر شہروں میں کل پہلا روزہ ہوگا۔

اسی طرح کینیڈا اور آسٹریلیا میں کل پہلا روزہ ہوگا۔ متعدد افریقی ممالک کے شہری بھی کل پہلا روزہ رکھیں گے۔

یاد رہے کہ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں کل رمضان کا چاند نظر آگیا تھا اور آج پہلا روز تھا۔

 
