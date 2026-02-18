خلیجی ممالک میں ملازمت کے خواہاں افراد کو جعلی فٹنس سرٹیفکیٹس دینے والے گروہ کے کارندے گرفتار

ملزمان ہر فرد سے تقریبا دو سے ڈھائی لاکھ روپے وصول کرتےتھے، ترجمان ایف آئی اے

آفتاب خان February 18, 2026
فوٹو: ایف آئی اے
کراچی:

خلیجی ممالک جانےوالے ملازمت کے خواہش مند افراد کے لیے جعلی میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹس بنانے والے منظم گروہ کے کارندوں کو گرفتار کرلیا۔

ترجمان ایف آئی اے کے مطابق شاہراہ فیصل کےعلاقے نرسری میں کارروائی کے دوران ایک منظم گروہ کے دو اہم کارندوں، محمد منیر اور محمد احسن رضا کو گرفتار کرلیا۔

انہوں نے بتایا کہ گرفتار ملزمان خلیجی ممالک میں روزگار کے حصول کے لیے جانے والے پاکستانی شہریوں کو جعلی میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹس فراہم کرنےمیں ملوث تھے۔

ترجمان نے بتایا کہ ملزمان ہر فرد سے تقریبا دو سے ڈھائی لاکھ روپے وصول کرتےتھے اوروافد(گاماکا)کے میڈیکل ریکارڈ میں ردوبدل کرتے ہوئے"ان فٹ"قرار دیے گئے امیدواروں کا ریکارڈ حذف کرکے جعلی طور پر نئےفٹنس سرٹیفکیٹس جاری کرواتےتھے۔

انہوں نے کہا کہ کارروائی کے دوران ملزمان کے قبضے سے تین ایسے پاسپورٹس بھی برآمد کیے گئے، جو ان کی ملکیت نہیں تھے۔

ان کا کہنا تھا کہ تحقیقات سے انکشاف ہوا ہے کہ اس نیٹ ورک میں میڈیکل سینٹر کےعملے، ٹریول ایجنٹس اور متعدد سہولت کار شامل ہیں، جو منظم انداز میں یہ غیرقانونی سرگرمیاں چلا رہےتھے۔

ترجمان ایف آئی اے نے کہا کہ ملزمان کے خلاف پی ایس ایم اے ایکٹ 2018(ترمیم شدہ 2025) کی دفعات 420،468،471،109 اور پاسپورٹ ایکٹ 1974کے تحت مقدمہ درج کرکے مزید تحقیقات شروع شروع کر دی گئی۔

ڈائریکٹر ایف آئی اے کراچی زون نے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کراچی کی ٹیم کی شان دار کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ انسانی اسمگلنگ اور ایسے مجرمانہ نیٹ ورکس کے خلاف کارروائیاں پوری قوت کے ساتھ بلا تعطل جاری رکھی جائیں گی اور قانون شکن عناصر کو ہر صورت انجام تک پہنچایا جائےگا۔
