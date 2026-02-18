کراچی، موبائل مارکیٹ میں فائرنگ سے دکاندار زخمی، ملزم گرفتار

گرفتار مرکزی ملزم خیبر پختونخوا پولیس کا اہلکار بتایا جاتا ہے

اسٹاف رپورٹر February 19, 2026
facebook whatsup
کراچی:

کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن نمبر 5 موبائل مارکیٹ کے قریب فائرنگ کے واقعے میں ایک شہری زخمی ہوگیا، جسے فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔

ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمی ہونے والے شخص کی شناخت عبداللہ کے نام سے ہوئی ہے جو مقامی موبائل مارکیٹ میں دکاندار ہے۔

پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ مبینہ طور پر لین دین کے تنازعے پر پیش آیا۔ ابتدائی تحقیقات میں سامنے آیا ہے کہ ملزمان اور دکاندار کے درمیان مالی معاملات پر تلخ کلامی ہوئی جو بعد ازاں فائرنگ تک جا پہنچی۔

عینی شاہدین کے مطابق فائرنگ کے بعد موقع پر موجود افراد نے ملزم کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا۔

اطلاع ملنے پر پولیس فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچی اور مرکزی ملزم کو اپنی تحویل میں لے لیا، جبکہ دو ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے تھے۔

مزید پڑھیں

Express News

کراچی بڑی تباہی سے بچ گیا، سی ٹی ڈی اور دہشت گردوں میں مقابلہ، 4 دہشتگرد ہلاک، بارودی مواد برآمد

پولیس حکام کا کہنا ہے کہ فرار ہونے والے دو ملزمان میں سے ایک کو بعد ازاں گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ تیسرے ملزم کی تلاش جاری ہے۔

مزید یہ کہ گرفتار مرکزی ملزم خیبر پختونخوا پولیس کا اہلکار بتایا جاتا ہے، جس کی تصدیق اور پس منظر کی چھان بین کی جا رہی ہے۔

واقعے کے بعد علاقے میں کشیدگی پائی گئی تاہم پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے تاکہ امن و امان کی صورتحال برقرار رکھی جا سکے۔

حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی تمام پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہیں اور جلد مکمل حقائق سامنے لائے جائیں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

9 سال کی رفاقت کے بعد رشتہ ختم ہونے کا زخم بھرنے میں وقت لگتا ہے، انوشے اشرف

9 سال کی رفاقت کے بعد رشتہ ختم ہونے کا زخم بھرنے میں وقت لگتا ہے، انوشے اشرف

 Feb 19, 2026 12:10 AM |
افطاری کیلیے اداکارہ صبا فیصل کس وقت فروٹ چاٹ بناتی ہیں؛ مداح حیران رہ گئے

افطاری کیلیے اداکارہ صبا فیصل کس وقت فروٹ چاٹ بناتی ہیں؛ مداح حیران رہ گئے

 Feb 19, 2026 01:02 AM |
راجپال یادیو کے بعد معروف اداکارہ کی بھی گرفتاری کی تیاریاں؛ ناقابلِ ضمانت وارنٹ

راجپال یادیو کے بعد معروف اداکارہ کی بھی گرفتاری کی تیاریاں؛ ناقابلِ ضمانت وارنٹ

 Feb 18, 2026 09:05 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی، دہری شہریت کی حامل خاتون مسافر سے 6 کلوگرام چاندی برآمد

Express News

کراچی، نیو کراچی میں پولیس مقابلہ، زخمی سمیت دو ڈاکو گرفتار

Express News

کراچی، دو مختلف مقامات پر پولیس مقابلے، 3 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار

Express News

گجرانوالہ؛ بیوی کے آشنا نے اسکے خاوند کو قتل کر دیا

Express News

کراچی کے علاقے رضویہ میں گھر کے اندر فائرنگ، ماں جاں بحق، بیٹا زخمی

Express News

ناجائز تعلقات کو چھپانے کیلیے سفاک ماں کا اپنے دو بچوں کا بیدردی سے قتل؛ ہولناک کہانی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو