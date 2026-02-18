کراچی، مرتضیٰ وہاب کا ترقیاتی منصوبوں کا دورہ، عید سے قبل کام مکمل کرنے کی ہدایت

ترقیاتی کاموں کے معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں ہوگا، میئر کراچی

اسٹاف رپورٹر February 18, 2026
فوٹو: اسکرین گریب
کراچی:

میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے رات گئے شہر قائد کے مختلف علاقوں میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی دورہ کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو کام کی رفتار تیز کرنے اور معیار برقرار رکھنے کی ہدایت کی ہے۔

میئر کراچی نے اولڈ سٹی ایریا، جہانگیر روڈ اور ہدایت اللہ روڈ پر جاری کارپیٹنگ کے کام کا جائزہ لیا اور منصوبوں کی پیش رفت سے متعلق موقع پر بریفنگ حاصل کی۔

اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اولڈ سٹی ایریا میں جاری ترقیاتی کاموں کے مثبت اثرات پورے شہر پر پڑیں گے اور ٹریفک کی روانی میں بھی نمایاں بہتری آئے گی۔

بعدازاں میئر کراچی نے شاہراہ فیصل پر جاری بیوٹیفکیشن منصوبے کا معائنہ کیا۔

انہوں نے متعلقہ افسران اور عملے کو ہدایت دی کہ رمضان المبارک کے پیش نظر شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں اور عیدالفطر سے قبل کام مکمل کرنے کو یقینی بنایا جائے۔

میئر کراچی کا کہنا تھا کہ انہیں مزید بریفنگ کی ضرورت نہیں بلکہ عملی نتائج درکار ہیں، اس لیے کام مقررہ مدت میں مکمل کرکے شہریوں کی شکایات کا ازالہ کیا جائے۔

Express News

گل پلازہ آتشزدگی، ریسکیو آپریشن، میئر کراچی کی موقع پر نگرانی

Express News

میئر کراچی نے واٹر ٹینکر سروس بند کرنے کا بیان واپس لے لیا، وضاحت جاری

Express News

میئر کراچی سے تند و تیز سوالات کیوں کیے، تابش ہاشمی نے وضاحت کردی

انہوں نے واضح کیا کہ جہانگیر روڈ شہر کی اہم شاہراہوں کو آپس میں ملاتی ہے، اس لیے اس منصوبے کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے۔

مرتضیٰ وہاب نے یہ بھی کہا کہ ترقیاتی کاموں کے معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں ہوگا اور مکمل انسپیکشن کے بعد ہی ٹھیکیدار کو ادائیگی کی جائے گی۔

ان کا کہنا تھا کہ عوامی وسائل شفاف انداز میں خرچ کیے جائیں گے اور تمام تفصیلات عوام کے سامنے رکھی جائیں گی۔

انہوں نے امید ظاہر کی کہ عید سے قبل جہانگیر روڈ کی کم از کم ایک ٹریک ٹریفک کے لیے کھول دی جائے گی تاکہ شہریوں کو درپیش مشکلات کم ہو سکیں۔

میئر کراچی نے شہریوں کو یقین دلایا کہ کچھ انتظار کے بعد شہر میں بہتر انفراسٹرکچر اور سہولیات میسر آئیں گی۔
