ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے اڑتیسویں میچ میں سری لنکا نے زمبابوے کو جیت کے لیے 179 رنز کا ہدف دے دیا جس کے تعاقب میں زمبابوے کی بیٹنگ جاری ہے۔
کولمبو کے آر پریماداسا اسٹیڈیم میں کھیلے جارہے گروپ بی کے میچ میں سری لنکا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔
سری لنکا نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 178 رنز بنائے۔ پتھم نسانکا 62 اور پون رتھنائیکے 44 رنز بناکر نمایاں رہے۔
زمبابوے کی جانب سے بریڈ ایونز، گریم کریمر اور بلیسنگ مزارابانی نے 2،2 جبکہ رائن برل نے ایک وکٹ حاصل کی۔
ہدف کے تعاقب میں زمبابوے کی ٹیم نے 13.5 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 105 رنز بنالیے۔