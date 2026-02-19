ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: سری لنکا 179 کے ہدف میں زمبابوے کی بیٹنگ جاری

پتھم نسانکا 62 اور پون رتھنائیکے 44 رنز بناکر نمایاں رہے

اسپورٹس ڈیسک February 19, 2026
فوٹو کرک انفو

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے اڑتیسویں میچ میں سری لنکا نے زمبابوے کو جیت کے لیے 179 رنز کا ہدف دے دیا جس کے تعاقب میں زمبابوے کی بیٹنگ جاری ہے۔

کولمبو کے آر پریماداسا اسٹیڈیم میں کھیلے جارہے گروپ بی کے میچ میں سری لنکا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔

سری لنکا نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 178 رنز بنائے۔ پتھم نسانکا 62 اور پون رتھنائیکے 44 رنز بناکر نمایاں رہے۔

زمبابوے کی جانب سے بریڈ ایونز، گریم کریمر اور بلیسنگ مزارابانی نے 2،2 جبکہ رائن برل نے ایک وکٹ حاصل کی۔

ہدف کے تعاقب میں زمبابوے کی ٹیم نے 13.5 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 105 رنز بنالیے۔
