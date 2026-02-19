رمضان شروع ہوتے ہی ملکی و غیر ملکی ائیر لائینز نے کرائے میں اضافہ کر دیا

رمضان المبارک کا پہلا عشرہ شروع ہوتے ہی عمرہ زائرین کی تعداد میں معمول کے مطابق اضافہ ہو گیا

طالب فریدی February 19, 2026
facebook whatsup

رمضان المبارک شروع ہوتے ہی ملکی  اور  غیر ملکی ائیر لائینز  نے اپنے کرائے میں اضافہ کر دیا بزنس کلاس کا کرایہ پانچ لاکھ تک پہنچ گیا جبکہ اکانومی کلاس اور اکانومی پلس کا کرایہ ایک لاکھ 80 ہزار سے دو لاکھ تک پہنچ گیا۔

رمضان المبارک کا پہلا عشرہ شروع ہوتے ہی عمرہ زائرین کی تعداد میں معمول کے مطابق اضافہ ہو گیا جس کا فوری فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام  ملکی و غیر ملکی ایئر لائن نے اپنے کراؤ میں اضافہ کر دیا۔

ہر سال عمرہ زائرین کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے پہلے عشرہ کی نسبت  دوسرے اور تیسرے عشرے میں یہ تعداد تو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ ملکی اور غیر ملکی ائیر لائن نے رش کے باعث اپنے کراؤ میں اضافہ کر دیا۔

معمول کے مطابق کرایہ اکانومی اور اکانومی پلس کا ایک لاکھ تیس چالیس  ہزار تھا جو بڑھ کر ایک لاکھ 80 ہزار سے لے کر دو لاکھ تک پہنچ گیا جبکہ بزنس کلاس کا کرایہ سواء چار  لاکھ  ہ سے لے کر ساڑے  4 لاکھ  روپے تھا جو اب پانچ لاکھ تک پہنچ چکا ہے۔

ٹریول ایجنٹ محمد ایوب کے مطابق کراؤں میں اضافہ عمرہ زاہرین کے رش کے باعث ہوا ہے جب بھی کوئی تہوار یا سیزن اتا ہے  رش بڑھتا ہے تو ایئر لائن اپنے کرائے میں اضافہ کر دیتی ہیں تمام ایئر لائنوں کی بکنگ فل ہے یہی وجہ ہے کہ بکنگ نہیں مل رہی جو سیٹیں خالی ہیں ان کے کرائے میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔

ایجنٹ تو وہی وصول کرتے ہیں جو ایئر لائن کرایہ مقرر کرتی ہیں رمضان المبارک میں کیونکہ لوگ عمرہ کرنے زیادہ جاتے ہیں اس لیے کرائے میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔

عمرہ پر جانے والے عامر امتیاز بلال کے مطابق اب مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ مذہبی فریضہ کی ادائیگی کے لیے بھی سوچنا پڑھ گیا ہے کہ کریں یا نہ کریں عام لوگ تو اب عمرہ کا سوچتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں عمرہ ساڑے چار لاکھ سے پانچ لاکھ روپے تک پہنچ گیا ہے۔

ہم نے دو ماہ پہلے بکنگ کرائی تھی تو ایک لاکھ تیس ہزار کی ٹکٹ تھی ہمارے دوسرے بھائی نے اب کرائی ہے تو ٹکٹ ایک لاکھ اسی ہزار کی ملی ہے اب اس بات کا خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مہنگائی کہاں تک پہنچ چکی ہے
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

200 ملین ڈالر بجٹ جیسی فلم اے آئی کی مدد سے صرف چوبیس گھنٹے میں تیار، ویڈیو وائرل

200 ملین ڈالر بجٹ جیسی فلم اے آئی کی مدد سے صرف چوبیس گھنٹے میں تیار، ویڈیو وائرل

 Feb 19, 2026 01:52 PM |
سلمان خان کے والد سلیم خان کی حالت تشویشناک، دماغی سرجری کا امکان

سلمان خان کے والد سلیم خان کی حالت تشویشناک، دماغی سرجری کا امکان

 Feb 19, 2026 01:33 PM |
ون ڈیزل نے پریانکا چوپڑا کو نیلسن منڈیلا سے تشبیہ دیدی

ون ڈیزل نے پریانکا چوپڑا کو نیلسن منڈیلا سے تشبیہ دیدی

 Feb 19, 2026 11:39 AM |

متعلقہ

Express News

بھارتی طیاروں کیلیے پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے کی پابندی میں توسیع

Express News

باجوڑ میں مسلح افراد کو پولیس چیک پوسٹ پر دستی بم حملہ

Express News

لیاری کی بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کے پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ

Express News

ضرورت پڑی تو افغانستان میں فضائی کارروائی سے نہیں ہچکچائیں گے، خواجہ آصف

Express News

راولپنڈی میں گھر کے اندر فائرنگ سے شوہر دو بیویوں سمیت قتل

Express News

اپوزیشن کا پارلیمنٹ ہاؤس دھرنا ختم کرنے کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو