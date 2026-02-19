رمضان شروع ہوتے ہی ملکی اور غیر ملکی ایئر لائنز کے کرائے میں اضافہ

رمضان المبارک کا پہلا عشرہ شروع ہوتے ہی عمرہ زائرین کی تعداد میں معمول کے مطابق اضافہ ہوگیا

طالب فریدی February 19, 2026
فائل فوٹو
لاہور:

رمضان المبارک شروع ہوتے ہی ملکی اور غیر ملکی ایئر لائنز نے اپنے کرائے میں اضافہ کر دیا، بزنس کلاس کا کرایہ پانچ لاکھ تک پہنچ گیا جبکہ اکانومی کلاس اور اکانومی پلس کا کرایہ ایک لاکھ 80 ہزار سے دو لاکھ تک پہنچ گیا۔

رمضان المبارک کا پہلا عشرہ شروع ہوتے ہی عمرہ زائرین کی تعداد میں معمول کے مطابق اضافہ ہوگیا جس کا فوری فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام ملکی و غیر ملکی ایئر لائنز نے اپنے کرائے میں اضافہ کر دیا۔

ہر سال عمرہ زائرین کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے۔ پہلے عشرہ کی نسبت دوسرے اور تیسرے عشرے میں یہ تعداد تو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ ملکی اور غیر ملکی ائیر لائنز نے رش کے باعث اپنے کرائے میں اضافہ کر دیا۔

معمول کے مطابق کرایہ اکانومی اور اکانومی پلس کا ایک لاکھ تیس سے چالیس ہزار تھا جو بڑھ کر ایک لاکھ 80 ہزار سے لے کر دو لاکھ تک پہنچ گیا جبکہ بزنس کلاس کا کرایہ سوا چار لاکھ سے لے کر ساڑھے 4 لاکھ روپے تھا جو اب پانچ لاکھ روپے تک پہنچ چکا ہے۔

ٹریول ایجنٹ محمد ایوب کے مطابق کرائے میں اضافہ عمرہ زائرین کے رش کے باعث ہوا ہے جب بھی کوئی تہوار یا سیزن آتا ہے تو رش بڑھتا ہے جس پر ایئر لائنز اپنے کرائے میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ تمام ایئر لائنز کی بکنگ فل ہے اور یہی وجہ ہے کہ بکنگ نہیں مل رہی جو سیٹیں خالی ہیں ان کے کرائے میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ ایجنٹ تو وہی وصول کرتے ہیں جو ایئر لائن کرایہ مقرر کرتی ہیں، رمضان المبارک میں کیونکہ لوگ عمرہ کرنے زیادہ جاتے ہیں اس لیے کرائے میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے جبکہ عمرہ پر جانے والے عامر امتیاز بلال کے مطابق اب مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ مذہبی فریضہ کی ادائیگی کے لیے بھی سوچنا پڑھ گیا ہے کہ کریں یا نہ کریں۔

ٹریول ایجنٹ محمد ایوب کے مطابق عام لوگ تو اب عمرہ کا سوچتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، عمرہ ساڑھے چار لاکھ سے پانچ لاکھ روپے تک پہنچ گیا ہے، ہم نے دو ماہ پہلے بکنگ کروائی تھی تو ایک لاکھ 30 ہزار کی ٹکٹ تھی اور ہمارے دوسرے بھائی نے اب کروائی ہے تو ٹکٹ ایک لاکھ 80 ہزار کی ملی ہے، اب اس بات کا خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مہنگائی کہاں تک پہنچ چکی ہے۔
