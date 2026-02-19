وزیراعظم نے ہاکی فیڈریشن کے صدر کا استعفیٰ منظور کرلیا، ذمہ داری کس کو ملی؟

طارق بگٹی کی جگہ وفاقی سیکرٹری برائے بین الصوبائی رابطہ امور محی الدین وانی کو پاکستان ہاکی فیڈریشن کا چارج دے دیا گیا

اسٹاف رپورٹر February 19, 2026
facebook whatsup

وزیر اعظم شہبازشریف نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر میر طارق بگٹی کا استعفیٰ منظور کرلیا۔

ایکسپریس نیوز کو باخبر ذرائع سے معلوم ہوا کہ وزیراعظم نے ہاکی فیڈریشن کے صدر میر طارق بگٹی کا استعفیٰ منظور کرلیا جس کے بعد محی الدین وانی کو پاکستان ہاکی فیڈریشن کا ایڈ ہاک صدر تعینات کردیا گیا۔

تعیناتی کے بعد وفاقی سیکرٹری محی الدین وانی ہاکی کے امور کو چلائیں گے۔

وزارت کے تحت پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ساتھ منسلک ہاکی کے کلبوں کی سیکورٹنی کے بعد نئی باڈی تشکیل دی جائے گی، قائم مقام صدر محی الدین وانی ہاکی کے تمام امور کا جائزہ لیں گے۔

تمام امور کا جائزہ لینے کے بعد پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر کے زیر نگرانی نئی منجمنٹ کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

200 ملین ڈالر بجٹ جیسی فلم اے آئی کی مدد سے صرف چوبیس گھنٹے میں تیار، ویڈیو وائرل

200 ملین ڈالر بجٹ جیسی فلم اے آئی کی مدد سے صرف چوبیس گھنٹے میں تیار، ویڈیو وائرل

 Feb 19, 2026 02:10 PM |
سلمان خان کے والد سلیم خان کی حالت مزید بگڑ گئی، برین سرجری کا امکان

سلمان خان کے والد سلیم خان کی حالت مزید بگڑ گئی، برین سرجری کا امکان

 Feb 19, 2026 02:10 PM |
ون ڈیزل نے پریانکا چوپڑا کو نیلسن منڈیلا سے تشبیہ دیدی

ون ڈیزل نے پریانکا چوپڑا کو نیلسن منڈیلا سے تشبیہ دیدی

 Feb 19, 2026 11:39 AM |

متعلقہ

Express News

وزیرستان کی کمسن بچی کی شاندار بولنگ وائرل، پشاور زلمی کے مالک نے اپنی لیگ میں شامل کرلیا

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: ناقابلِ شکست بھارتی ٹیم کے کپتان کا بڑا بیان!

Express News

برازیل کی خاتون فٹبالر کیتھلین سوزا نے اسلام قبول کر کے عمرہ ادا کر لیا

Express News

پاکستان نے ورلڈ کپ 2028 کیلیے براہ راست کوالیفائی کر لیا

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ؛ پاکستانی ٹیم سپر 8 مرحلے کے میچز کون کونسی ٹیموں سے کب کھیلے گی؟

Express News

آئی سی سی کا بھارت سے اہم کرکٹ ایونٹس کی میزبانی واپس لینے پر غور

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو