غزہ بورڈ آف پیس اجلاس کے باہر شدید احتجاج؛ ٹرمپ کا پتلا جلادیا

واشنگٹن میں بورڈ آف پیس اجلاس کے خلاف انسانی حقوق کے کارکن اور فلسطینیوں نے شدید احتجاج کیا

ویب ڈیسک February 19, 2026
facebook whatsup
فلسطین کے حق خودارادیت کو تسلیم کیے بغیر کوئی بھی حل قابل قبول نہیں، مظاہرین

واشنگٹن میں امریکی انسٹی ٹیوٹ فار پیس کے باہر مظاہرین بڑی تعداد میں جمع ہوگئے اور صدر ٹرمپ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔

امریکی میڈیا کے مطابق اس انسٹی ٹیوٹ میں بورڈ آف پیس کا پہلا اجلاس جاری تھا جس کی سربراہی صدر ٹرمپ کر رہے تھے۔

بین الاقوامی سفارت کاروں اور وفود کی آمد پر مظاہرین نے شدید نعرے بازی اور اپنے مطالبات سامنے رکھے۔

احتجاجی مظاہرین نے اجلاس میں قات ملک اسرائیل کی شرکت اور قتل ہونے والے فلسطینیوں کی مؤثر آواز نہ ہونے پر اپنے تحفظات پیش کیے۔

پولیس کی بھاری نفری کے تعیانت ہونے باجود مظاہرین نے صدر ٹرمپ کا پتلا جلایا، “غزہ برائے فروخت نہیں‘‘ اور ’’فلسطین کو آزاد کرو‘‘ کے نعرے لگاتے رہے۔

الجزیرہ کے نمائندے سے گفتگو میں مظاہرین نے کہا کہ ہمارا بنیادی مؤقف یہ ہے کہ جب تک فلسطینی عوام کے حقِ خودارادیت پر بات نہیں کی جاتی اس وقت تک کوئی بھی قابلِ عمل اور ٹھوس منصوبہ تشکیل نہیں دیا جا سکتا۔

احتجاج کرنے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل کی شمولیت کے ساتھ فلسطینی نمائندگی کا اخراج منصوبے کی ساکھ پر سوالیہ نشان ہے۔

ان کے بقول یکطرفہ فیصلے نہ صرف زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے بلکہ خطے میں پائیدار امن کی کوششوں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عائزہ اور دانش نے رمضان المبارک کا بابرکت آغاز مکہ مکرمہ میں کیا

عائزہ اور دانش نے رمضان المبارک کا بابرکت آغاز مکہ مکرمہ میں کیا

 Feb 19, 2026 11:00 PM |
گووندا سدھر جائیں تو معاف کردوں گی؛ اہلیہ سنیتا آہوجا

گووندا سدھر جائیں تو معاف کردوں گی؛ اہلیہ سنیتا آہوجا

Feb 19, 2026 10:41 PM |
200 ملین ڈالر بجٹ جیسی فلم اے آئی کی مدد سے صرف چوبیس گھنٹے میں تیار، ویڈیو وائرل

200 ملین ڈالر بجٹ جیسی فلم اے آئی کی مدد سے صرف چوبیس گھنٹے میں تیار، ویڈیو وائرل

 Feb 19, 2026 02:10 PM |

متعلقہ

Express News

غزہ میں دیرپا امن کیلئے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں ختم ہونی چاہئیں، وزیراعظم شہباز شریف

Express News

غزہ بورڈ آف پیس اجلاس کے باہر شدید احتجاج؛ ٹرمپ کا پتلا جلادیا

Express News

ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کا پہلا اجلاس؛ ترکیہ اور قطر نے بڑا اعلان کردیا

Express News

غزہ میں کون کون سے مسلم ممالک اپنی فورسز بھیجیں گے؛ صدر ٹرمپ نے بتایا

Express News

بورڈ آف پیس اقوامِ متحدہ کی کارکردگی اور مالیات کی نگرانی بھی کرے گا؛ ڈونلڈ ٹرمپ

Express News

بورڈ آف پیس اجلاس؛ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کی تعریفوں کے پُل باندھ دیئے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو