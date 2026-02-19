کراچی: مختلف علاقوں میں پولیس مقابلے، 2 زخمیوں سمیت 3 ملزمان گرفتار

گرفتار ملزم سے اسلحہ اور چھینے گئے موبائل فون برآمد ہوئے ہیں، پولیس

محمد شاہ میر خان February 20, 2026
فوٹو: فائل
کراچی:

شہر قائد کے مختلف علاقوں میں پولیس اور ملزمان کے درمیان مبینہ مقابلوں میں 2 زخمیوں سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ ان کے ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے۔

پولیس کے مطابق بہادر آباد تھانے کی حدود میں کارساز روڈ کے قریب پولیس نے مشکوک موٹرسائیکل سوار ملزمان کو رکنے کا اشارہ کیا تو انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔

ایس ایس پی ایسٹ زبیر نظیر شیخ کے مطابق پولیس کی جوابی فائرنگ کے نتیجے میں ایک زخمی سمیت دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ دیگر ساتھی فرار ہوگئے۔

گرفتار ملزمان کی شناخت وارث اور اشفاق کے نام سے ہوئی ہے، جن کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ، پستول بمعہ ایمونیشن اور موٹرسائیکل برآمد کر لی گئی۔

زخمی ملزم کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ ضابطے کی کارروائی جاری ہے اور فرار ملزمان کی تلاش کی جا رہی ہے۔

دوسری جانب سعیدآباد کے علاقے میں بھی پولیس اور ملزمان کے درمیان مبینہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جہاں پولیس کی جوابی کارروائی میں ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا جبکہ اس کا ساتھی فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گیا۔

پولیس کے مطابق گرفتار ملزم سے اسلحہ اور چھینے گئے موبائل فون برآمد ہوئے ہیں، ملزم کی شناخت اور اس کے سابقہ مجرمانہ ریکارڈ کی جانچ کی جا رہی ہے۔
