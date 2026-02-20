بابر اعظم کی وجہ سے کوچ کی پوسٹ سے استعفا دینا پڑا، سابق کپتان کا بڑا انکشاف

میرا استعفا ابتدائی طور پر قبول نہیں کیا گیا لیکن تیسری بار استعفا منظور ہوگیا، محمد یوسف

اسپورٹس ڈیسک February 20, 2026
facebook whatsup

سابق کپتان محمد یوسف نے انکشاف کیا کہ انھیں بابر اعظم کی وجہ سے کوچ کی پوسٹ سے استعفا دینا پڑا۔

ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ میرا استعفا ابتدائی طور پر قبول نہیں کیا گیا لیکن تیسری بار استعفا منظور ہوگیا۔

محمد یوسف نے انکشاف کیا کہ جب بابر فارم میں نہیں تھے تو میں نے کہا کہ ان کی بیٹنگ تکنیک خراب ہو چکی ہے، وہ تین سال سے مستقل رنز نہیں بنا پا رہے تھے۔

سابق کپتان نے بتایا میں نے کہا کہ بابر اعظم کو آرام دیں، اکیڈمی میں تکنیک پر کام کیا گیا تو فارم واپس آ جائے گی، اس پر سب میرے خلاف ہوگئے، آخرکار میں نے کہا کہ استعفا دے دیتا ہوں آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں۔

مزید پڑھیں

Express News

محمد یوسف کا پاکستان کی شکست پر شدید ردعمل، بڑا مطالبہ کردیا

واضح رہے کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھارت سے شکست پر بھی محمد یوسف نے کرکٹ میں سیاسی مداخلت کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے موجودہ صورتحال کو ملکی کرکٹ کی تاریخ کا سیاہ ترین دور قرار دیا تھا۔

محمد یوسف کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے اور ضروری ہے کہ نااہل افراد کو نہ صرف عہدوں سے بلکہ ٹیم سے بھی ہٹایا جائے۔

انکا کہنا تھا کہ جب تک کرکٹ سے سیاسی اثر و رسوخ اور ذاتی مفادات کا مکمل خاتمہ نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ مضبوط ٹیم تشکیل نہیں دی جا سکتی جو ماضی میں پاکستان کا وقار ہوا کرتی تھی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

معروف ماڈل نے ہانیہ عامر کے قریبی دوست عمر مختار کو بے نقاب کردیا

معروف ماڈل نے ہانیہ عامر کے قریبی دوست عمر مختار کو بے نقاب کردیا

 Feb 20, 2026 09:44 AM |
ڈھلتی عمر میں ہیرو؛ ماہرہ خان نے ہمایوں سعید کو کیا مشورہ دیا؟

ڈھلتی عمر میں ہیرو؛ ماہرہ خان نے ہمایوں سعید کو کیا مشورہ دیا؟

Feb 19, 2026 11:19 PM |
عائزہ اور دانش نے رمضان المبارک کا بابرکت آغاز مکہ مکرمہ میں کیا

عائزہ اور دانش نے رمضان المبارک کا بابرکت آغاز مکہ مکرمہ میں کیا

 Feb 19, 2026 11:00 PM |

متعلقہ

Express News

ٹی 20 ورلڈکپ، افغانستان نے کینیڈا کو شکست دے دی

Express News

آسٹریلوی کرکٹر گلین میکسول پی ایس ایل کا حصہ بن گئے، حیدرآباد کنگز سے معاہدہ کرلیا

Express News

وزیراعظم نے ہاکی فیڈریشن کے صدر کا استعفیٰ منظور کرلیا، ذمہ داری کس کو ملی؟

Express News

محسن نقوی نے ہاکی فیڈریشن کی صدارت سنبھالنے کی تردید کردی

Express News

محمد شاہد نامی شخص کا سیالکوٹ اسٹالینز سے کوئی تعلق نہیں، حمزہ مجید

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: زمبابوے نے سری لنکا کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو