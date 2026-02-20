پاکستان ہاکی ٹیم کے کپتان پر عائد دو سالہ پابندی ختم

کھلاڑی اپنی توجہ صرف تربیت اور میچز پر مرکوز رکھیں گے، ایڈہاک صدر پاکستان ہاکی فیڈریشن

ذوالفقار بیگ February 20, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

وفاقی سیکرٹری بین الصوبائی رابطہ ڈویژن و ایڈہاک صدر پاکستان ہاکی فیڈریشن محی الدین وانی نے قومی ہاکی کی بحالی اور مضبوطی کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے قومی ہاکی ٹیم کے کپتان عماد بٹ پر عائد پابندی فوری طور پر ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔

اپنے ایک بیان میں وفاقی سیکرٹری بین الصوبائی رابطہ ڈویژن و ایڈہاک صدر پاکستان ہاکی فیڈریشن محی الدین وانی نے قومی ہاکی ٹیم کے کپتان عماد شکیل بٹ پر عائد پابندی فوری طور پر ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کھلاڑی اپنی توجہ صرف تربیت اور میچز پر مرکوز رکھیں گے جبکہ دیگر امور فیڈریشن سنبھالے گی۔

ایڈہاک صدر پاکستان ہاکی فیڈریشن نے کہا کہ تمام متعلقہ ادارے قومی کھیل کو دوبارہ عروج دلانے کے لیے یکسو ہیں۔ جلد ہی فیڈریشن میں نئی قیادت کے انتخاب کے لیے شفاف اور جمہوری انتخابات کروائے جائیں گے۔

محی الدین وانی نے کہا کہ ایڈہاک صدر کی حیثیت سے ان کی اولین ترجیح ادارے کو مستحکم کرنا، اعتماد کی فضا بحال کرنا اور ٹیم مینجمنٹ کے نظام کو ازسرِنو منظم کرنا ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

پی ایچ ایف کے صدر مستعفی، کپتان عماد بٹ پر 2 سال کی پابندی عائد

ان کا کہنا تھا کہ قلیل مدتی بنیادوں پر فوری اور اہم مسائل کے حل پر توجہ دی جائے گی، جبکہ وسط مدتی حکمت عملی کے تحت ایک جامع وژن تشکیل دیا جائے گا۔ علاوہ ازیں کوچنگ اور تربیتی نظام کو بہتر بنایا جائے گا اور ادارہ جاتی روابط کو فروغ دیا جائے گا۔

محی الدین وانی نے مزید کہا کہ فیڈریشن میں گورننس کو بہتر بنایا جائے گا، وسائل کے شفاف اور موٴثر استعمال کو یقینی بنایا جائے گا اور نجی شعبے کے ساتھ شراکت داری قائم کر کے کھلاڑیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں گی۔

محی الدین وانی نے وزیرِاعظم کا اعتماد کرنے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ شفافیت اور انصاف کو ہر فیصلے میں مقدم رکھا جائے گا اور سب مل کر پاکستان کی ہاکی کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلائیں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

معروف ماڈل نے ہانیہ عامر کے قریبی دوست عمر مختار کو بے نقاب کردیا

معروف ماڈل نے ہانیہ عامر کے قریبی دوست عمر مختار کو بے نقاب کردیا

 Feb 20, 2026 09:44 AM |
ڈھلتی عمر میں ہیرو؛ ماہرہ خان نے ہمایوں سعید کو کیا مشورہ دیا؟

ڈھلتی عمر میں ہیرو؛ ماہرہ خان نے ہمایوں سعید کو کیا مشورہ دیا؟

Feb 19, 2026 11:19 PM |
عائزہ اور دانش نے رمضان المبارک کا بابرکت آغاز مکہ مکرمہ میں کیا

عائزہ اور دانش نے رمضان المبارک کا بابرکت آغاز مکہ مکرمہ میں کیا

 Feb 19, 2026 11:00 PM |

متعلقہ

Express News

ٹی 20 ورلڈکپ، افغانستان نے کینیڈا کو شکست دے دی

Express News

آسٹریلوی کرکٹر گلین میکسول پی ایس ایل کا حصہ بن گئے، حیدرآباد کنگز سے معاہدہ کرلیا

Express News

وزیراعظم نے ہاکی فیڈریشن کے صدر کا استعفیٰ منظور کرلیا، ذمہ داری کس کو ملی؟

Express News

محسن نقوی نے ہاکی فیڈریشن کی صدارت سنبھالنے کی تردید کردی

Express News

محمد شاہد نامی شخص کا سیالکوٹ اسٹالینز سے کوئی تعلق نہیں، حمزہ مجید

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: زمبابوے نے سری لنکا کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو