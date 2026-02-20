ویمنز ایشیاکپ رائزنگ اسٹارز سیمی فائنل: پاکستان کا ٹاس جیت کر بولنگ کا فیصلہ

پاکستان ٹیم میں ایک جبکہ بنگلادیشی ٹیم میں تین تبدیلیاں کی گئی ہیں

اسپورٹس ڈیسک February 20, 2026
facebook whatsup

ویمنز ایشیاکپ رائزنگ اسٹارز کے سیمی فائنل میں پاکستان نے بنگلادیش کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں کھیلے جارہے میچ میں ٹاس جیت کر بولنگ کرنے کے فیصلے پر پاکستانی کپتان حفصہ خالد کا کہنا تھا کہ مخالف ٹیم کو 80 رنز سے کم پر محدود رکھنا چاہتے ہیں۔

دوسری جانب بنگلادیشی کپتان فہیمہ خاتون کا کہنا تھا کہ ہم ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ ہی کرنا چاہتے تھے۔

آج کے میچ کے لیے پاکستان ٹیم میں ایک جبکہ بنگلادیشی ٹیم میں تین تبدیلیاں کی گئی ہیں۔

واضح رہے کہ پہلے سیمی فائنل میں بھارت نے سری لنکا کو شکست دے کر فائنل میں رسائی حاصل کرلی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

معروف ماڈل نے ہانیہ عامر کے قریبی دوست عمر مختار کو بے نقاب کردیا

معروف ماڈل نے ہانیہ عامر کے قریبی دوست عمر مختار کو بے نقاب کردیا

 Feb 20, 2026 09:44 AM |
ڈھلتی عمر میں ہیرو؛ ماہرہ خان نے ہمایوں سعید کو کیا مشورہ دیا؟

ڈھلتی عمر میں ہیرو؛ ماہرہ خان نے ہمایوں سعید کو کیا مشورہ دیا؟

Feb 19, 2026 11:19 PM |
عائزہ اور دانش نے رمضان المبارک کا بابرکت آغاز مکہ مکرمہ میں کیا

عائزہ اور دانش نے رمضان المبارک کا بابرکت آغاز مکہ مکرمہ میں کیا

 Feb 19, 2026 11:00 PM |

متعلقہ

Express News

ٹی 20 ورلڈکپ، افغانستان نے کینیڈا کو شکست دے دی

Express News

آسٹریلوی کرکٹر گلین میکسول پی ایس ایل کا حصہ بن گئے، حیدرآباد کنگز سے معاہدہ کرلیا

Express News

وزیراعظم نے ہاکی فیڈریشن کے صدر کا استعفیٰ منظور کرلیا، ذمہ داری کس کو ملی؟

Express News

محسن نقوی نے ہاکی فیڈریشن کی صدارت سنبھالنے کی تردید کردی

Express News

محمد شاہد نامی شخص کا سیالکوٹ اسٹالینز سے کوئی تعلق نہیں، حمزہ مجید

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: زمبابوے نے سری لنکا کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو