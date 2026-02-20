سری لنکن وزیر کھیل و امور نوجوانان کا محسن نقوی سے اظہار تشکر

سری لنکا کے وزیر کھیل و امور نوجوانان سنیل کمارا نے محسن نقوی سے اظہار تشکر کیا ہے۔
تفصیلات کے سری لنکا کے مطابق وزیر کھیل و امور نوجوانان سنیل کمارا نے کہا ہے کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے دوران میچ دیکھنے کے لیے سری لنکن آمد پر ہم محسن نقوی کے شکر گزار ہیں۔
انہوں نے کہا کہ محسن نقوی کا کولمبو آنا اس امر کا مظہر ہے کہ سری لنکا ایک محفوظ ملک ہے۔
سری لنکن وزیر کھیل کا مزید کہنا تھا کہ محسن نقوی ہمارے ملک کی سلامتی اور سماجی ترقی پر اعتماد کرتے ہیں۔
یاد رہے کہ چیئرمین پی سی بی و وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی پاک بھارت میچ دیکھنے کے لیے کولمبو گئے تھے۔