سری لنکن وزیر کھیل و امور نوجوانان کا محسن نقوی سے اظہار تشکر

محسن نقوی کا کولمبو آنا اس امر کا مظہر ہے کہ سری لنکا ایک محفوظ ملک ہے، سری لنکن وزیر

February 20, 2026
سری لنکا کے وزیر کھیل و امور نوجوانان سنیل کمارا نے محسن نقوی سے اظہار تشکر کیا ہے۔

تفصیلات کے سری لنکا کے مطابق وزیر کھیل و امور نوجوانان سنیل کمارا نے کہا ہے کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے دوران میچ دیکھنے کے لیے سری لنکن آمد پر ہم محسن نقوی کے شکر گزار ہیں۔

انہوں نے کہا کہ محسن نقوی کا کولمبو آنا اس امر کا مظہر ہے کہ سری لنکا ایک محفوظ ملک ہے۔

سری لنکن وزیر کھیل کا مزید کہنا تھا کہ محسن نقوی ہمارے ملک کی سلامتی اور سماجی ترقی پر اعتماد کرتے ہیں۔

یاد رہے کہ چیئرمین پی سی بی و وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی پاک بھارت میچ دیکھنے کے لیے کولمبو گئے تھے۔
