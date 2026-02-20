مودی حکومت میں بالی ووڈ سپر اسٹارز بھی جرائم پیشہ گروہوں اور گینگسٹرز سے محفوظ نہیں رہے ہیں جن کا تازہ شکار رنویر سنگھ بنے ہیں۔
بھارتی میڈیا کے مطابق دھریندر کی شاندار کامیابی کے بعد ایکشن ہیرو رنویر سنگھ کے لیے نئی مشکل کھڑی ہوگئی۔
بدنام زمانی بشنوئی گینگ نے اداکار سے 10 کروڑ روپے بھتہ طلب کیا ہے بصورت دیگر جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی ہے۔
پولیس حکام نے بتایا کہ یہ دھمکی رنویَر سنگھ کے منیجر کو امریکی نمبر سے موصول ہونے والے ایک وائس نوٹ کے ذریعے دی گئی۔
ممبئی کرائم برانچ پولیس نے معاملے کی ابتدائی انکوائری شروع کر دی جبکہ امریکی اداروں سے بھی رابطہ کرکے کال کے ماخذ کا سراغ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کہ وائس نوٹ میں سنی جانے والی آواز مبینہ طور پر گینگ کے ایک خطرناک کارندے ہیری باکسر کی ہوسکتی ہے۔
خیال رہے کہ چند روز قبل ہی اسی گینگ نے فلم ساز اور ہدایت کار روہت شیٹی کی رہائش گاہ کے باہر فائرنگ کی تھی۔
اس سے قبل ریاست پنجاب کے معروف گلوکار سدھو موسے والا کو بھی گینگ نے دن دہاڑے اندھا دھند گولیاں برسا کر قتل کردیا تھا۔
سلمان خان پہلے ہی اس گینگ کے اولین شکار رہے ہیں اور اب بھی انھیں قتل کی دھکمیاں دی جاتی ہیں۔ کپل شرما کے ریسٹورینٹ پر حملہ اسی گینگ کیا تھا۔