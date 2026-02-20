کراچی:
کورنگی کی رہائشی خاتون کی والدہ پر مبینہ تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد پولیس حرکت میں آگئی۔
ترجمان سندھ پولیس کے مطابق واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے آئی جی سندھ کے احکامات پر فوری کارروائی کی گئی اور تشدد میں ملوث ایک ملزم کو گرفتار کرلیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ متاثرہ خاتون کی شکایت اور وائرل ویڈیو کی روشنی میں مقدمہ درج کرکے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
پولیس حکام کے مطابق کراچی کے علاقے کورنگی سے متعلق اس واقعے پر عوامی ردعمل کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تیزی سے کارروائی کی۔ ترجمان کے مطابق سندھ پولیس کی ہدایت پر عوامی کالونی تھانہ میں ملزم مطلوب حسین کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔
پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم سے تفتیش جاری ہے جبکہ واقعے میں ملوث دیگر افراد کی تلاش بھی کی جا رہی ہے۔ حکام نے یقین دہانی کرائی ہے کہ واقعے میں ملوث تمام افراد کو قانون کے مطابق کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔