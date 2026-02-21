ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: آسٹریلیا کی بدترین کارکردگی، اولمپک میں شرکت بھی خطرے میں پڑ گئی

اگر آسٹریلیا کو اولمپکس میں جگہ بنانی ہے تو اسے کارکردگی میں نمایاں بہتری لانا ہوگی

اسپورٹس ڈیسک February 21, 2026
ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 میں بدترین کارکردگی کے باعث آسٹریلیا کی اولمپک 2028 میں شرکت بھی خطرے میں پڑ گئی۔

تفصیلات کے مطابق ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 میں آسٹریلوی ٹیم گروپ مرحلے میں زمبابوے اور سری لنکا کے خلاف شکست کے باعث ایونٹ سے باہر ہوگئی۔

آسٹریلوی ٹیم کی اس ناکامی کے اثرات صرف اس ٹورنامنٹ تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ 2028 میں لاس اینجلس اولمپکس میں کرکٹ کی شمولیت کے پیش نظر آسٹریلیا کی شرکت بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔

ابتدائی اطلاعات کے مطابق میزبان امریکا سمیت صرف چھ ٹیمیں اولمپکس میں جگہ پائیں گی اور موجودہ درجہ بندی میں تنزلی کے بعد آسٹریلیا کی پوزیشن کمزور دکھائی دیتی ہے۔

اگر آسٹریلیا کو اولمپکس میں جگہ بنانی ہے تو اسے کارکردگی میں نمایاں بہتری لانا ہوگی، ورنہ گولڈ میڈل کا خواب تو دور کی بات، شرکت بھی مشکل ہو سکتی ہے۔

ادھر ٹیم مینجمنٹ اور کوچنگ اسٹاف پہلے ہی بڑے ایونٹ میں ناکامی کے بعد اسکواڈ میں رد و بدل کا اشارہ دے چکے ہیں۔

اس بار کی مہم کو واضح طور پر ناکامی قرار دیا جا رہا ہے اور بڑی تبدیلی کی توقع کی جارہی ہے۔
