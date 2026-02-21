بابر اعظم کو دوبارہ ٹاپ آرڈر پوزیشن نہیں دی جائے گی، ہیڈ کوچ

بابر اچھی طرح جانتے ہیں کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپس کے پاور پلے میں ان کا اسٹرائیک ریٹ 100 سے کم رہا ہے، مائیک ہیسن

اسپورٹس ڈیسک February 21, 2026
پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مائیک ہیسن نے واضح اشارہ دیا ہے کہ بابر اعظم کو دوبارہ اوپننگ پوزیشن نہیں دی جائے گی۔

نیوزی لینڈ کے خلاف سپر ایٹ مرحلے کے میچ سے قبل پریس کانفرنس میں مائیک ہیسن نے کہا کہ بابر اچھی طرح جانتے ہیں کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپس کے پاور پلے میں ان کا اسٹرائیک ریٹ 100 سے کم رہا ہے، جو ٹیم کی موجودہ حکمت عملی سے مطابقت نہیں رکھتا۔

ہیڈ کوچ نے کہا کہ بابر مڈل آرڈر میں ضرورت پڑنے پر مفید ثابت ہو سکتے ہیں، خاص طور پر جب ٹیم دباؤ میں ہو اور اننگز کو سنبھالنے کی ضرورت ہو۔

انہوں نے کہا کہ ایشیا کپ کے بعد ٹیم میں واپسی پر بابر کو مخصوص کردار دیا گیا تھا اور وہ اب زیادہ تر نمبر چار پر بیٹنگ کر رہے ہیں۔

مائیک ہیسن کا مزید کہنا تھا کہ امریکا کے خلاف میچ میں بابر نے سیٹ ہونے کے بعد اسٹرائیک ریٹ بڑھایا تھا، یہی وہ کردار ہے جو ہم ان سے چاہتے ہیں۔

ہیڈ کوچ کا کہنا ہے کہ ٹیم میں ایسے کھلاڑی موجود ہیں جو فنشر کا کردار زیادہ مؤثر انداز میں ادا کر سکتے ہیں، اس لیے بابر کو اپنے کھیل اور کردار میں مزید تبدیلی لانا ہوگی۔

یوں بابر کا کردار اب مرکزی کے بجائے ایک اسٹیبلائزر یا بیک اپ آپشن کی صورت اختیار کرتا دکھائی دے رہا ہے۔

اعداد و شمار کے مطابق اپنا پانچواں ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کھیلنے والے بابر نے پاور پلے کے دوران 217 گیندوں پر 187 رنز بنائے ہیں جس سے ان کا اسٹرائیک ریٹ 86.17 بنتا ہے۔

موجودہ نمبر 4 پوزیشن پر بھی ان کا اسٹرائیک ریٹ 120 کے قریب ہے، جو تیز رفتار ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کے تقاضوں کے مطابق زیادہ متاثر کن نہیں سمجھا جاتا۔
