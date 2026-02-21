سونے کی عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمت مزید بڑھ گئی

سونے کی قیمت بڑھنے کے ساتھ ساتھ مقامی مارکیٹ میں چاندی بھی مہنگی ہو گئی

اسٹاف رپورٹر February 21, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

سونے کی عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمت میں ایک بار پھر اضافہ ہوگیا۔

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں آج ہفتے کے روز فی اونس سونے کی قیمت میں 71ڈالر کا اضافہ ریکارڈ ہوا، جس کے نتیجے میں نئی عالمی قیمت 5ہزار 108ڈالر فی اونس کی سطح پر آگئی ۔

دوسری جانب مقامی صرافہ بازاروں میں بھی آج کاروباری ہفتے کے آخری روز 24 قیراط کے حامل فی تولہ سونے کی قیمت بھی 7ہزار 100روپے کے اضافے سے 5لاکھ 33ہزار 562روپے کی سطح پر آگئی۔

اسی طرح ملک میں فی 10 گرام سونے کی قیمت 6 ہزار 087روپے  بڑھ کر 4لاکھ 57ہزار 443روپے کی سطح پر آگئی۔

علاوہ ازیں مقامی سطح پر فی تولہ چاندی کی قیمت 374 روپے کے اضافے سے 8ہزار 948 روپے کی سطح پر آگئی  اور فی 10 گرام چاندی کی قیمت بھی 321روپے کے اضافے سے 7ہزار 671روپے کی سطح پر آگئی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

جیل سے رہائی کے بعد راج پال یادیو نے انوکھی فرمائش کردی

جیل سے رہائی کے بعد راج پال یادیو نے انوکھی فرمائش کردی

 Feb 21, 2026 12:35 PM |
نامور ماڈل نے اداکارہ ہانیہ عامر کی منافقت بے نقاب کردی

نامور ماڈل نے اداکارہ ہانیہ عامر کی منافقت بے نقاب کردی

 Feb 21, 2026 11:47 AM |
شاہ رخ خان کا وینٹی لیٹر پر موجود سلیم خان سے متعلق بڑا انکشاف

شاہ رخ خان کا وینٹی لیٹر پر موجود سلیم خان سے متعلق بڑا انکشاف

 Feb 21, 2026 10:29 AM |

متعلقہ

Express News

رمضان آتے ہی مہنگائی میں اضافہ، 17 اشیائے ضروریہ کی قیمتیں بڑھ گئیں

Express News

سونے کی قیمت میں مسلسل اضافہ، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟

Express News

14 سال بعد کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس؛ آئی ایم ایف  کا پاکستانی معیشت بہتر ہونے کااعترا ف

Express News

ایشیا میں پاکستان بدستور سب سے کم سرمایہ کاری والا ملک

Express News

پاکستان اور امریکا کے درمیان روز ویلٹ ہوٹل سے متعلق اقتصادی تعاون کے ایم یو پر دستخط

Express News

بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے 12 ارب ڈالر پاکستان بھیج دیے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو