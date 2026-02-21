صائم ایوب کی بیٹنگ فارم بحال ہوگئی تو پاکستان کو شکست دینا مشکل ہوگا، پونٹنگ

رواں سال کھیلے گئے آخری 9 ٹی ٹوئنٹی میچز میں صائم نے 142 رنز بنانے کے ساتھ 8 وکٹیں حاصل کی ہیں

اسپورٹس ڈیسک February 21, 2026
facebook whatsup

سابق آسٹریلوی کپتان رکی پونٹنگ نے آئی سی سی مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کے سپر ایٹ مرحلے میں پاکستان کے نوجوان اوپنر صائم ایوب کو اہم کھلاڑی قرار دے دیا ہے۔

ایک حالیہ انٹرویو میں پونٹنگ نے صائم ایوب کا موازنہ جنوبی افریقا کے جارح مزاج بلے باز ڈیوالڈ بریوس سے کرتے ہوئے کہا کہ صائم ایوب ایسی نوجوان صلاحیت ہیں جو میچ کا پانسہ پلٹ سکتے ہیں۔

ان کے مطابق اگر صائم چند اچھی اننگز کھیلنے میں کامیاب ہو جائیں تو پاکستان کو شکست دینا مشکل ہو جائے گا۔

تاہم موجودہ ٹورنامنٹ میں صائم ایوب کی کارکردگی غیر مستقل رہی ہے۔

نیدرلینڈز کے خلاف انہوں نے 24 رنز بنانے کے ساتھ 2 وکٹیں حاصل کیں، جبکہ امریکا کے خلاف 19 رنز اسکور کیے مگر کوئی وکٹ نہ لے سکے۔

بھارت کے خلاف میچ میں وہ صرف 6 رنز بنا سکے لیکن 3 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ نمیبیا کے خلاف آخری گروپ میچ میں انہوں نے 14 رنز بنائے اور کوئی وکٹ حاصل نہ کر سکے۔

رواں سال کھیلے گئے آخری 9 ٹی ٹوئنٹی میچز میں صائم نے 142 رنز بنانے کے ساتھ 8 وکٹیں حاصل کی ہیں جو ان کی آل راؤنڈ صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔

پاکستان نے گروپ اے میں تین فتوحات کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کی اور اب سپر ایٹ مرحلے میں نیوزی لینڈ، انگلینڈ اور سری لنکا سے مقابلہ کرے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ایپسٹین فائلز، لیونارڈو ڈی کیپریو پر انسانی گوشت کھانے کا الزام، حقیقت کیا ہے؟

ایپسٹین فائلز، لیونارڈو ڈی کیپریو پر انسانی گوشت کھانے کا الزام، حقیقت کیا ہے؟

 Feb 21, 2026 02:42 PM |
حکومت کا قائداعظم اور علامہ اقبال پر تاریخی ویب سیریز بنانے کا فیصلہ

حکومت کا قائداعظم اور علامہ اقبال پر تاریخی ویب سیریز بنانے کا فیصلہ

Feb 21, 2026 02:19 PM |
پریانکا چوپڑا کو کس نے بالی ووڈ چھوڑنے پر مجبور کیا، اداکارہ کا انکشاف

پریانکا چوپڑا کو کس نے بالی ووڈ چھوڑنے پر مجبور کیا، اداکارہ کا انکشاف

 Feb 21, 2026 02:09 PM |

متعلقہ

Express News

قومی کھیل کو تباہ کرنے والوں کیخلاف سخت کارروائی کا مطالبہ، فیڈریشن سے متعلق اہم انکشافات

Express News

ہاکی فیڈریشن کے قائم مقام صدر نے کپتان پر عائد پابندی فوری ختم کرنے کا اعلان کردیا

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: آسٹریلیا نے عمان کو 9 وکٹوں سے شکست دیدی

Express News

ثقلین مشتاق کی پلیئنگ الیون میں شاداب، بابر، شاہین سمیت کون کون جگہ نہ بناسکا؟

Express News

سعودی سفیر کا پاکستان میں فٹبال کے فروغ اور ترقی کیلیے مکمل حمایت کا اعادہ

Express News

قائمہ کمیٹی برائے بین الصوبائی رابطہ کی ذیلی کمیٹی کا ہاکی کے معاملات پر سخت تشویش کا اظہار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو