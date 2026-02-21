امریکا کے ٹائمز اسکوائر پر باجماعت تراویح کے روح پَرور مناظر؛ ویڈیو وائرل

تراویح سے قبل نماز مغرب اور پھر افطار کا بھی اہتمام کیا گیا تھا

ویب ڈیسک February 21, 2026
رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں امریکی شہر نیویارک کے مشہور علاقے ٹائمز اسکوائر میں باجماعت نمازِ تراویح کا اہتمام کیا گیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ پانچواں موقع ہے کہ ٹائمز اسکوائر میں باجماعت تراویح کا انعقاد کیا گیا۔

تراویح میں نیویارک کے مسلمانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور قرآن پاک کی تلاوت پورے انہماک اور یکسوئی کے ساتھ سنی۔ 

منتظمین نے بتایا کہ تراویح سے قبل مغرب کی نماز اور پھر افطار کا بھی خصوصی انتظام کیا گیا تھا جب کہ 2 ہزار ضرورت مند افراد میں کھانا بھی تقسیم کیا گیا۔

اس موقع پر دیگر مذاہب کے ماننے والے شہری بھی بڑی تعداد میں پہنچ گئے اور جذبہ خیرسگالی کا مظاہرہ کیا۔

گزشتہ شب نیون لائٹس، ڈیجیٹل اسکرینز اور بلند و بالا اشتہارات کے درمیان سینکڑوں مسلمانوں نے روح پرور ماحول میں نمازِ تراویح ادا کی تھی۔

افطار اور تراویح کے ان اجتماعات کا مقصد مذہبی ہم آہنگی، باہمی احترام اور اسلام کے پُرامن پیغام کو اجاگر کرنا تھا۔

اس دوران سیکیورٹی اور نظم و ضبط کے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے جب کہ شرکا نے اس اقدام کو بین المذاہب ہم آہنگی کی خوبصورت مثال قرار دیا۔

ان ایمان افروز لمحات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئیں۔ جہاں تراویح کے انعقاد کو اسلاموفوبیا کے خلاف مثبت پیغام اور رمضان کی روح کا عملی اظہار کہا گیا۔

ٹائمز اسکوائر جیسے مصروف اور عالمی شہرت یافتہ مقام پر باجماعت تراویح کے انعقاد کو دنیا بھر کے مسلمانوں نے خوش آئند اور تاریخی قدم قرار دیا ہے۔

 

 
