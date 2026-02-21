رجب بٹ نئی مشکل میں پھنس گئے؛ سوشل میڈیا پر ہنگامہ کھڑا ہوگیا

معروف یوٹیوبر اور ولاگر رجب بٹ ایک بار پھر تنازع کی زد میں آ گئے ہیں اور اس بار معاملہ زرا مختلف ہے۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں رجب بٹ کی والدہ کو ایک کم عمر بچے کے ساتھ دیکھا گیا۔
جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کے گھر میں صفائی ستھرائی کا کام رہا ہے۔ ویڈیو کے منظرِ عام پر آتے ہی صارفین کی بڑی تعداد نے اسے چائلڈ لیبر قرار دیتے ہوئے سخت تنقید شروع کر دی۔
یاد رہے کہ پاکستان میں کم عمر بچوں سے مشقت کروانا قانوناً جرم ہے جبکہ سماجی طور پر بھی اسے ناپسندیدہ عمل سمجھا جاتا ہے۔
اگرچہ ملک میں مختلف مقامات پر بچوں سے کام لینے کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں تاہم کسی معروف سوشل میڈیا شخصیت کے گھر سے اس نوعیت کی ویڈیو سامنے آنا صارفین کے لیے خاصا چونکا دینے والا ثابت ہوا۔
سوشل میڈیا پر صارفین نے کہا کہ ایسے رویے معاشرے میں غلط مثال قائم کرتے ہیں جب کہ کچھ صارفین نے سوال اٹھایا کہ معروف شخصیات اس طرح کے معاملات میں زیادہ ذمہ داری کیوں نہیں دکھاتیں۔
ایک صارف نے لکھا کہ لوگ ایسے افراد کو فالو کرتے ہیں جو خود قانون اور اخلاقیات کی پروا نہیں کرتے جب کہ ایک اور تبصرے میں کہا گیا کہ کھلے عام چائلڈ لیبر کو معمول بنا کر دکھایا جا رہا ہے۔
تاحال رجب بٹ یا ان کے خاندان کی جانب سے اس معاملے پر کوئی باضابطہ وضاحت سامنے نہیں آئی۔
تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو چاہیے کہ وہ اپنے طرزِ عمل میں زیادہ احتیاط برتیں کیونکہ ان کے اقدامات لاکھوں لوگوں پر اثرانداز ہوتے ہیں۔