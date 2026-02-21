پاکستانی ایتھلیٹ اشراق نذیر کو یونان میں الپائن کلب آف پاکستان کا ایمبیسڈر مقرر کر دیا گیا۔
اسلام آباد میں الپائن کلب آف پاکستان کے ہیڈ آفس میں میجر جنرل عرفان ارشد، صدر الپائن کلب، نے یونان میں مقیم پاکستانی ایتھلیٹ اشراق نذیر کو یونان میں الپائن کلب آف پاکستان کا ایمبیسڈر مقرر کیا۔
اس ملاقات میں پاکستان میں پہاڑی اور ایڈونچر ٹورازم کے فروغ، بین الاقوامی تعلقات اور یورپ میں کوہ پیمائی کے مواقع پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
الپائن کلب آف پاکستان کے صدر میجر جنرل عرفان ارشد خان نے کہا کہ پاکستان دنیا کے بلند ترین اور حیرت انگیز پہاڑوں کا حامل ملک ہے، لیکن ان کا عالمی سطح پر تعارف کم ہے، اور ان چھپے ہوئے خزانوں کو دنیا کے سامنے لانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔
انہوں نے زور دیا کہ بیرونِ ملک مقیم پاکستانی ملک کے سیاحتی سفیر بن کر اس حسن کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ اشراق نذیر نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ یونان اور یورپ میں پاکستان کے پہاڑی سیاحت کے مواقع کو اجاگر کریں گے اور ملک کا مثبت تشخص دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔