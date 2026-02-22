ورلڈکپ کوالیفائنگ راؤنڈ؛ ہاکی ٹیم کا تربیتی کیمپ ختم، کھلاڑیوں کی صدر پی ایچ ایف سے ملاقات متوقع

کپتان عماد شکیل بٹ کا موقف تھا کہ ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں، حکومت نے تمام معاملات حل کردیے ہیں

محمد یوسف انجم February 22, 2026
ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ کے لیے لاہور  میں  جاری قومی ہاکی ٹیم کا تربیتی کیمپ  ختم ہوگیا۔کھلاڑی کل اسلام آباد میں  فیڈریشن کے ایڈ ہاک صدر محی الدین وانی سے ملاقات کریں گے۔

نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کی گراؤنڈ  ٹو کیمپ میں 18 کھلاڑی شریک ہوئے،  اولمپین خواجہ محمد جنید اور اظفر یعقوب نے  کیمپ کی  نگرانی کی ۔ کھلاڑیوں  نے فٹنس میں بیتری کے لیے مختلف  جسمانی  مشقیں کیں۔کوچز نے کھلاڑیوں کو سکل ورک پر  کام کروایا ۔

پاکستان ہاکی فیڈریشن کا حکمتِ عملی کے تحت 'ایڈہاک گورننس، مینجمنٹ کمیٹی' کی تشکیل کا اعلان

قومی ہاکی ٹیم اسلام آباد میں صدر پی ایچ ایف محی الدین وانی سے ملاقات کرے گی۔ ہیڈ کوچ خواجہ جنید کے مطابق ٹیم مسلسل ہاکی کھیلتے ہوئے آرہی ہے اس لیے امید ہے کوالیفائنگ راؤنڈ میں اچھا پرفارم کریں گے۔

کپتان عماد شکیل بٹ کا موقف تھا کہ ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہم نے ہاکی کھلاڑیوں کے حق کی بات کی ۔حکومت نے تمام معاملات حل کردیے ہیں، ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ کے ذریعے ورلڈ کپ میں کوالیفائی کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے ۔
