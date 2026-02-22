اسلام آباد:
اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنماؤں نے دہشت گردی کے خلاف حکومتی اقدامات اور معاشی پالیسی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان اور بی ایل اے دہشت گرد تنظیمیں، جن کے ساتھ سختی سے نمٹنا چاہیے۔
تحریک تحفظ آئین پاکستان کے مرکزی رہنما مصطفیٰ نواز کھوکھر نے تیمور سلیم جھگڑا کے ہمراہ خیبرپختونخوا ہاؤس میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ اسلام آباد اور بلوچستان میں دہشت گردی کے بڑے واقعات ہوئے لہٰذا دہشت گردی کے سدباب کے لیے صفائی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ طالبان اور بی ایل اے دہشت گرد تنظیمیں ہیں جن کے ساتھ سختی سے نمٹنا چاہیے لیکن حکومت اس وقت ناکام نظر آرہی ہے۔
مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ ہمارے ہمسایہ ملک پر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، امریکا نے اپنے دو جنگی بحری بیڑے بھیج دیے ہیں، 2003 کے بعد سب سے بڑی ملٹری موومنٹ امریکا نے ایران کی جانب کی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ ایران میں رجیم چینج کی کوشش ہے، اس کے پاکستان پر کیا اثرات ہونے ہیں، اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، بورڈ آف پیس میں ہم ڈھٹائی سے وہاں پہنچے اور کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔
انہوں نے کہا کہ گارجین اخبار نے کہا جو جو بورڈ آف پیس میں گئے وہ ڈکٹیٹرز تھے یا ان کے نمائندے تھے، چین ، برطانیہ اس بورڈ آف پیس سے دور رہے، ہم وہاں خوشامد کرنے پہنچے ہوئے تھے۔
ان کا کہنا تھا کہ یہ وہاں روز ویلٹ ہوٹل کا بھی سودا کر آئے ہیں، کن بنیادوں پر روزویلٹ ہوٹل دیا گیا، کوئی معلومات نہیں۔
اپوزیشن اتحاد کے رہنما نے کہا کہ یہ نظام حکومت عوام کے لیے مفید ثابت نہیں ہوا، امن و امان کی حالت خراب ہے، ایسے مزید نہیں چل سکتے، مزید یہ سب کچھ جاری رہا تو یہ ملک کی بنیادوں کو ہلا دینے کے مترادف ہے لہٰذا ملک میں صاف شفاف انتخابات کروائے جائیں۔
انہوں نے مطالبہ کیا کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، بانی پی ٹی آئی کو علاج معالجے کی بہترین فراہم کی جائیں، یہ فارم 47 کی حکومت اپنے آپ کو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتی، ایسے ملک نہیں چلتے۔
پاکستان میں 29 فیصد آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے، تیمور جھگڑا
پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے رہنما تیمور سلیم جھگڑا نے کہا کہ آج معیشت پر بات کریں گے، ہمیشہ کی طرح اس حکومت کے دعوے غلط ثابت ہوئے، میڈیا کنٹرول کرکے کہا گیا کہ سب کچھ بہترین ہے اور معیشت بہتر ہوگئی ہے لیکن 4 سال گزرنے کے باوجود ان کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق معیشت میں بہتری نہیں آئی۔
انہوں نے کہا کہ نیشنل پوورٹی رپورٹ نے سب کچھ بے نقاب کردیا ہے، یہ رپورٹ وفاقی وزیر احسن اقبال نے جاری کی ہے، اس رپورٹ کے مطابق اس وقت 29 فیصد پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں، غربت بڑھ گئی ہے، 11 سال میں غربت بہت زیادہ بڑھی ہے۔
تیمور جھگڑا نے کہا کہ اسی رپورٹ کے مطابق غریب اور امیر کے درمیان فرق بھی بہت بڑھ گیا ہے، غریب اور امیر کے درمیان فرق 1998 کے بعد سب سے زیادہ ہوگیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ پنجاب میں 41 فیصد غربت میں اضافہ ہوا ہے، سندھ میں 33 فیصد، خیبرپختونخوا میں 23 اور بلوچستان میں 12 فیصد غربت میں اضافہ ہوا جبکہ دو غریب صوبوں کی کارکردگی امیر صوبوں سے زیادہ بہتر ہے۔
رہنما پی ٹی آئی نے کہا کہ پیسہ ان کے پاس ہے، میڈیا اور طاقت ان کے پاس ہے، اس سب کے باوجود بھی یہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔
تیمور سلیم جھگڑا نے کہا کہ پاکستانیوں کے پاس 2015 سے کم پیسے ہیں، مجموعی خاندانوں کی کمائی میں 10 فیصد کمی آئی ہے، غربت کی لکیر کے مطابق جو انسان پاکستان میں ایک دن میں 282 روپے سے زیادہ کماتا ہے تو وہ غریب نہیں ہے جبکہ اس سے کم کمائے تو غریب ہے، 282 روپے میں کیا ہوتا ہے، 13 کڑوڑ پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں، بنگلا دیش اور ہندوستان میں غربت پاکستان سے آدھی ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ معیشت کا ماڈل نہیں چل رہا، کبھی منرلز، کبھی کرپٹو اور کبھی کارپوریٹ فارمنگ کی بات کی جاتی ہے جبکہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 42 فیصد کم ہوئی ہے۔
تیمور سلیم جھگڑا نے کہا کہ حکومت پنجاب نے 10 ارب روپے کا جہاز خریدا ہے، یہ وہ جہاز ہے جو الان مزک یا جیف بیزوز جیسے لوگوں کے پاس یا امیر ممالک کے سربراہان کے پاس ہوتے ہیں، یہ ایئر پنجاب کے لیے نہیں ہوسکتا، یہ خاص فلائٹس کے لیے ہوتا ہے۔
حکومت پنجاب کے جہاز پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کی فلائٹ بہت مہنگی ہوتی ہے، 10 ارب روپے کا پی آئی اے بیچا گیا، پنجاب میں کوئی اس کی جسٹیفیکیشن دینے کو تیار نہیں ہے، عوام کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں۔
انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب نے سرکاری طور پر اجازت دے دی ہے کہ آئی جی اور چیف سیکریٹری ایک 1800 سی سی، ایک 2800 سی سی اور ایک 4500 سو سی سی گاڑی رکھ سکتے ہیں، اس پر 7 لاکھ روپے ماہانہ اپیٹرول استعمال ہوگا۔
ان کا کہنا تھا کہ کیا پاکستان دنیا کے سب سے زیادہ جی ڈی پی پر کیپیٹا کا حامل ملک ہے، یہ کیا ہورہا ہے، عوام کہاں جائے، کوئی احتساب کرنے والا ہے لیکن یہاں کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔
سابق صوبائی وزیر خزانہ نے کہا کہ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق سی سی ڈی نے ماورائے عدالت 900 قتل کردیے، فائر وال پر 40 ارب لگا دیے اب وہ بھی بند کردی۔
تیمور سلیم جھگڑا نے کہا کہ نجم سیٹھی نے کہا پاکستان کی فارن پالیسی امریکا کو خوش کرنے کے لیے ہے، اسرائیلی اقدامات پر ہم صرف کاغذی مذمت تک محدود ہیں، بورڈ آف پیس میں فلسطین کا بھی کوئی نمائندہ شامل نہیں تھا۔
انہوں نے کہا کہ اگر ایران میں اسرائیل نواز حکومت آگئی تو اسرائیل ایران کے ذریعے ہمارے بارڈر تک آجائے گا، حکومت آج جو کمپرومائز کررہی اس کے کل کو کیا نتائج مرتب ہوں گے۔