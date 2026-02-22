یو اے ای کے سفارت خانے کے فٹ بال گراؤنڈ میں رمضان فٹبال ٹورنامنٹ  کا آغاز

رمضان کے مقدس مہینے میں ماہ  صیام کی برکتوں کے ساتھ جسمانی صحت بھی بہت ضروری ہے، اماراتی سفیر سالم محمد الزعابی

ذوالفقار بیگ February 22, 2026
متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے کے فٹ بال گراؤنڈ میں رمضان فٹ بال ٹورنامنٹ 2026ء کا آغاز ہو گیا۔

پاکستان میں متعین متحدہ عرب امارات کے سفیر سالم محمد الزعابی اسلام سفارتکاروں، حکام اور تماشائیوں کے ایک بڑے اجتماع کی موجودگی میں آغاز ہوا۔ افتتاحی تقریب میں کویت کے سفیر، لبنان کے سفیر، زمبابوے کے سفیر، ریاست ہائے متحدہ امریکا کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن، پاکستانی حکومت کے سینئر عہدیداران، سفارتی برادری کے ارکان اور میڈیا کے نمائندوں نے شرکت کی۔

Express News

لیاری فٹبال اکیڈمی کی ٹیم انٹرنیشنل یوتھ فٹبال ٹورنامنٹ کیلئے سنگاپور روانہ

Express News

چین میں پہلے روبو لیگ فٹبال ٹورنامنٹ کا انعقاد

یہ سالانہ ٹورنامنٹ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے دوران کھیلوں کی روح، ثقافتی تبادلے اور کمیونٹی کی شمولیت کو فروغ دینے کا ہدف رکھتا ہے۔متحدہ عرب امارات کے سفیر سالم محمد الزعابی کا کہنا ہے کہ رمضان کے مقدس مہینے میں ماہ  صیام کی برکتوں کے ساتھ جسمانی صحت بھی بہت ضروری ہے۔

انہوں نے کہا کہ گزشتہ کئی برسوں سے سفارت خانے میں فٹ بال کے میچز کا انعقاد کیا جاتا ہے، اس میگا ایونٹ میں مخلتف سفارت خانوں کی فٹ بال کی ٹیمیں شرکت کرتی ہیں جو کہ دوستی کی علامت ہے۔
