ایف آئی اے نے انسانی اسمگلرز کے خلاف کارروائی کے دوران سب ایجنٹ اور 8 افغان باشندوں کو گرفتار کرلیا۔
ترجمان ایف آئی اے کے مطابق اینٹی ہیومین ٹریفکنگ سرکل کوئٹہ نے کارروائی کے دوران سب ایجنٹ عرفان کو گرفتار کر لیا،کارروائی کے دوران 8 افغان باشندے بھی تحویل میں لے لیے گئے۔
گرفتار ملزم انسانی اسمگلنگ نیٹ ورک کا اہم کردار نکلا،مرکزی ملزمان گل بدین اور غمائی فرار ہوگئے،جن کی تلاش جاری ہے،ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ملزم کے موبائل سے واٹس ایپ چیٹس اور اہم شواہد برآمدہوئے،جس سےانسانی اسمگلنگ میں ملوث ہونے کے واضح ثبوت سامنے آگئے،اسمگلنگ میں استعمال ہونے والا رکشہ بھی ضبط کیاگیا۔
گرفتار ایجنٹ نے افغانستان میں موجود سہولت کاروں سے رابطوں کا بھی انکشاف کیا،افغانستان میں موجود تاج محمد اور کامل سے براہ راست روابط کی تصدیق کی، دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیےچھاپے مارے جارہے ہیں جبکہ ملزم سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔