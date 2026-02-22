پاکستان ہاکی ٹیم کے کوچ خواجہ جنید کا بڑا بیان سامنے آگیا

قومی اسکواڈ میں شامل تمام کھلاڑی پروفیشنل ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ کھلاڑی شاندار کھیل پیش کریں گے

ذوالفقار بیگ February 22, 2026
پاکستان ہاکی ٹیم کے کوچ خواجہ جنید کا کہنا ہے کہ قومی وقار کی بحالی کے لیے پاکستان ہاکی ٹیم کی کوچنگ کا چیلج قبول کیا ہے قوم کی دعاوں سے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے کا ٹارگٹ سیٹ کرلیا ہے۔

ایکسپریس سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہاکہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر محی الدین وانی ایک پروفیشنل اور سچے محب وطن ہیں، ان کی ولولہ انگیز قیادت میں ہاکی کا کھیل نئے دور میں داخل ہوگا۔

ایکسپریس سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہاکہ قومی اسکواڈ میں شامل تمام کھلاڑی پروفیشنل ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ کھلاڑی شاندار کھیل پیش کریں گے، ہمیں پاکستان کا وقار کا بڑھانا ہے۔

Express News

ورلڈکپ کوالیفائنگ راؤنڈ؛ ہاکی ٹیم کا تربیتی کیمپ ختم، کھلاڑیوں کی صدر پی ایچ ایف سے ملاقات متوقع

ان کا کہنا تھا کہ پی ایچ ایف کے صدر محی الدین وانی نے ہاکی کی پرموشن کے لیے جو پلان تشکیل دیا ہے اس کے دور رس نتائج حاصل ہوں گے، ہمیں ماضی کوبھول کر مستقبل کی فکرکرنی ہے۔

انہوں نے کہاکہ ٹیم کے ساتھ پروفیشنل ویڈیو اینلیسٹ سلطان اشرف اور اسٹینٹ کوچ اصفر یعقوب ہوں گے جو کہ میری معاونت کریں گے۔
