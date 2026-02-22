بلوچستان کے ضلع پشین میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر بروقت کارروائی کرتے ہوئے فتنۃ الخوارج سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کے ایک بڑے منصوبے کو ناکام بنا دیا اور 5 دہشت گردوں کو ہلاک اور ان کے قبضے سے اسلحہ اور بارود برآمد کرلیا۔
سیکورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گرد پولیس لائن اور کیڈٹ کالج پر حملے کی تیاری کر رہے تھے، تاہم ٹارگٹڈ آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گرد مارے گئے اور آپریشن کے دوران بھاری مقدار میں اسلحہ، دھماکا خیز مواد، دستی بم اور نقشے بھی قبضے میں لیے گئے۔
سیکورٹی ذرائع نے بتایا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خفیہ اطلاع ملی تھی کہ فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں نے پشین میں پولیس لائن اور کیڈٹ کالج پر دہشت گردی کے حملوں کی منصوبہ بندی کی ہے، اس اطلاع کی بنیاد پر سیکیورٹی فورسز نے پشین کیڈٹ کالج کے قریب ایک مکان کا گھیراؤ کیا جہاں دہشت گرد چھپے ہوئے تھے۔
ذرائع نے بتایا کہ جیسے ہی سیکورٹی فورسز نے آپریشن شروع کیا تو دہشت گردوں نے شدید فائرنگ شروع کر دی، سیکیورٹی فورسز نے مؤثر انداز میں جواب دیا اور فائرنگ کا تبادلہ تقریباً ایک گھنٹے تک جاری رہا اور اس شدید جھڑپ کے نتیجے میں دہشت گرد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔
سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے آپریشن مکمل ہونے کے بعد مکان کی تلاشی لی تو وہاں سے جدید اسلحہ، دھماکا خیز مواد کی بھاری مقدار، دستی بم اور اہم مقامات کے نقشے برآمد ہوئے جو دہشت گردوں کے مذموم منصوبوں کی غمازی کر رہے تھے۔
ذرائع نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئیں جہاں ان کی شناخت کا عمل جاری ہے۔
سیکورٹی ذرائع نے مزید بتایا کہ یہ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز، پولیس اور محکمہ انسداد دہشت گری (سی ٹی ڈی) کے اہلکاروں پر ماضی میں ہونے والے متعدد حملوں میں ملوث تھے، ان کی ہلاکت سے علاقے میں امن و امان کی صورت حال مزید بہتر ہونے کی توقع ہے۔
سیکیورٹی ذرائع کا کہنا تھا کہ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، جو ان کی پیشہ ورانہ مہارت اور تیاری کی عکاسی کرتا ہے۔
بلوچستان کے وزیراعلیٰ سرفراز بگٹی نے سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کی بہادری اور بروقت کارروائی نے ایک بڑے سانحے کو ٹال دیا۔
انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ مشکوک سرگرمیوں کی اطلاع فوری طور پر سیکیورٹی اداروں کو دیں تاکہ دہشت گردی کے خاتمے میں مدد مل سکے، مزید بتایا گیا کہ پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں سرچ آپریشن مزید تیز کر دیا ہے تاکہ کوئی باقی ماندہ عناصر کو گرفتار کیا جا سکے۔