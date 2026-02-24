ذیابیطس کے مریضوں کےلیے روزہ ممکن؟ ماہرین نے مفید احتیاطی تدابیر بتادیں

روزہ رکھنے کے لیے مریض کو اپنی غذا، ادویات اور شوگر لیول پر مسلسل نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے

ویب ڈیسک February 24, 2026
facebook whatsup

ذیابیطس ایک ایسا دائمی مرض ہے جس کے باعث بہت سے افراد روزہ رکھنے سے ہچکچاتے ہیں، تاہم ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ اگر ٹائپ ٹو ذیابیطس مناسب حد تک کنٹرول میں ہو تو احتیاط اور درست منصوبہ بندی کے ساتھ روزہ رکھا جاسکتا ہے۔

ماہرین کے مطابق روزہ رکھنے کے لیے مریض کو اپنی غذا، ادویات اور شوگر لیول پر مسلسل نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ کسی بھی خطرناک صورتحال سے بچا جا سکے۔

روزہ رکھنے والے ذیابیطس کے مریضوں کو سحری اور افطار میں متوازن غذا کا انتخاب کرنا چاہیے۔ گندم اور جو کے آٹے کو ملا کر بنائی گئی روٹی کو پروٹین سے بھرپور غذا کے ساتھ استعمال کرنا مفید رہتا ہے، جس میں انڈے، چکن اور دہی جیسی اشیاء شامل کی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ تلی ہوئی اور زیادہ چکنائی والی غذاؤں سے پرہیز کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ نہ صرف پیاس بڑھاتی ہیں بلکہ شوگر کے اتار چڑھاؤ کا باعث بھی بن سکتی ہیں۔

اگر میٹھا کھانے کی خواہش ہو تو ماہرین اسٹیویا پلانٹ (میٹھی میتھی) کو ایک بہتر متبادل قرار دیتے ہیں۔ اسٹیویا کے پتوں کو خشک کرکے پیس لیا جائے اور اس کا پاؤڈر چینی کی جگہ استعمال کیا جائے تو یہ شوگر لیول کو متاثر کیے بغیر مٹھاس فراہم کرتا ہے۔ افطار کے بعد چائے، کافی یا لیموں پانی میں اس کا استعمال فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔

ماہرین نے یہ بھی تاکید کی ہے کہ روزہ رکھنے والے ذیابیطس کے مریض دن میں کم از کم تین مرتبہ اپنا بلڈ شوگر ضرور چیک کریں۔ پہلی بار سحری کے وقت، دوسری مرتبہ افطار سے قبل اور تیسری بار افطار کے بعد شوگر لیول چیک کرنا کسی بھی ممکنہ پیچیدگی سے بروقت بچاؤ میں مدد دیتا ہے۔ مناسب احتیاط اور ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ روزہ نہ صرف ممکن ہے بلکہ محفوظ بھی بنایا جا سکتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شوہر کا ڈاکٹر نبیہا پر مشکوک فطرت کا الزام، پرانا کلپ وائرل

شوہر کا ڈاکٹر نبیہا پر مشکوک فطرت کا الزام، پرانا کلپ وائرل

 Feb 24, 2026 01:58 PM |
بار بار عمرہ کرنے پر تنقید، معروف ٹک ٹاکر کا ردعمل وائرل

بار بار عمرہ کرنے پر تنقید، معروف ٹک ٹاکر کا ردعمل وائرل

Feb 24, 2026 12:48 PM |
عتیقہ اوڈھو 2، 4 سرجریز کروالیں تو ان کا ہیرو بن جاؤں گا، فہد مصطفیٰ

عتیقہ اوڈھو 2، 4 سرجریز کروالیں تو ان کا ہیرو بن جاؤں گا، فہد مصطفیٰ

 Feb 24, 2026 12:25 PM |

متعلقہ

Express News

صاحبزادہ فرحان کا دی ہنڈرڈ لیگ سے متعلق بڑا بیان!

Express News

پی ایس ایل کی نئی فرنچائز سیالکوٹ اسٹالینز کے مالک کا ٹیم سے علیحدگی کا اعلان

Express News

سپر ایٹ مرحلہ: ویسٹ انڈیز نے زمبابوے کو 107 رنز سے شکست دیدی

Express News

60 سالہ حکیم کی شادی سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کیوں کررہی ہے؟

Express News

پلاسٹک سرجری کروانے والی برازیلین انفلوئنسر کی اچانک موت، وجہ سامنے آگئی

Express News

بالی ووڈ میں مسلم مخالف فلمیں بنانے پر انوراگ کشیپ کی سخت تنقید

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو