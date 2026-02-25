کراچی، لانڈھی میں قائم فیکٹری میں آتشزدگی

آگ لگنے کا واقعہ عین مغرب کی اذانوں کے وقت پیش آیا

شاہ میر خان/نعیم خانزادہ February 25, 2026
facebook whatsup

شہر قائد کے علاقے لانڈھی مرتضیٰ چورنگی کے قریب واقع پاپڑ بنانے والی فیکٹری میں آگ لگ گئی جس نے پوری عمارت کو لپیٹ میں لے لیا۔

عینی شاہد کے مطابق آگ لگنے کا واقعہ مغرب کی اذانوں کے عین وقت پیش آیا جس کے بعد اندر موجود لوگ باہر آگئے، حادثے کے بعد ریسکیو 1122، فائر بریگیڈ کو اطلاع دی۔

ترجمان ریسکیو 1122 کے مطابق اطلاع موصول ہوتے ہی ٹیمیں موقع پر پہنچیں اور آگ بجھانے کا عمل شروع کردیا جبکہ پانی کی قلت کے باعث واٹر کارپوریشن سے فوری مدد طلب کرلی۔

سی ای او احمد علی صدیقی کی ہدایت پر لانڈھی ہائیڈرنٹ پر ایمرجنسی نافذ کردی گئی ہے اس کے علاوہ واٹر کارپوریشن کی جانب سے فوری طور پر واٹر ٹینکرز جائے وقوعہ پر روانہ کردیے گئے۔

ترجمان واٹربورڈ نے بتایا کہ انچارج ہائیڈرنٹس سیل ریسکیو حکام سے مسلسل رابطے میں ہے، فوکل پرسن سی ای او برائے ہائیڈرنٹس سیل آپریشن کی خود نگرانی کر رہے ہیں اور آگ پر قابو پانے کیلیے بلا تعطل پانی کی فراہمی جاری ہے۔

فائر اسٹیشن کورنگی ظفر خان نے بتایا کہ یہ فیکٹری پاپڑ بنانے کی تھی، آگ بجھانے کیلیے آپریشن میں 6 فائر ٹینڈر حصہ لے رہے ہیں، بیرونی حصے پر قابو پالیا گیا تاہم اب بھی آگ کے شعلے باقی ہیں اور اس کو بجھانے کی کوششیں جاری ہیں۔

انہوں نے بتایا کہ فیکٹری میں آئل ، پلاسٹک، گتا  اور دیگر چیزیں ہیں، پوری کوشش ہے کہ جلد سے جلد آگ پر مکمل قابو پایا جائے، 7 بجے آگ لگی اور ابھی ہم نے آگ کو پھیلنے سے روک لیا گیا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ حادثے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا جبکہ اندر موجود ملازمین پہلے ہی باہر نکل گئے تھے۔  واٹر کارپوریشن کی طرف سے ٹینکرز کی بروقت فراہمی جاری ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عتیقہ اوڈھو کا فہد مصطفیٰ کو جواب، اداکار نے بھی لائیو پروگرام میں ردعمل دیدیا

عتیقہ اوڈھو کا فہد مصطفیٰ کو جواب، اداکار نے بھی لائیو پروگرام میں ردعمل دیدیا

 Feb 25, 2026 02:24 PM |
دلہن کی گود میں سر رکھ کر فوٹو شوٹ، 60 سالہ حکیم کی ویڈیوز پر صارفین برہم

دلہن کی گود میں سر رکھ کر فوٹو شوٹ، 60 سالہ حکیم کی ویڈیوز پر صارفین برہم

 Feb 25, 2026 01:33 PM |
تابش ہاشمی کے پروگرام میں ایسا کیا ہوا؟ اداکارہ روتے ہوئے پروگرام چھوڑ کر چلی گئیں

تابش ہاشمی کے پروگرام میں ایسا کیا ہوا؟ اداکارہ روتے ہوئے پروگرام چھوڑ کر چلی گئیں

 Feb 25, 2026 12:33 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں نو پارکنگ کے نام پر گلی محلوں سے بھی موٹرسائیکلیں اٹھائی جانے لگیں

Express News

جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نئے تعمیر شدہ رن وے پر پہلی بین الاقوامی پرواز کی کامیاب لینڈنگ

Express News

خوشخبری، سوئی سدرن گیس کا رمضان کیلیے نیا شیڈول، پورے دن میں صرف ساڑھے 4 گھنٹے سپلائی بند ہوگی

Express News

کراچی میں گھر کے ٹینک سے کمسن بہن بھائیوں کی لاشیں برآمد

Express News

کراچی میں رمضان کی آمد سے قبل پھلوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں

Express News

سانحہ گل پلازہ: بروقت امداد نہ ملنے سے نعشوں کے ڈھیر لگ گئے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو