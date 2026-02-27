رمضان المبارک میں دن بھر کے روزے کے بعد جسم کو فوری توانائی اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے افطار کے دسترخوان پر مشروبات کو خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے۔
ماہرینِ صحت کے مطابق درست اور متوازن مشروبات نہ صرف پیاس بجھاتے ہیں بلکہ جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی بھی پوری کرتے ہیں اور نظامِ ہاضمہ کو بہتر بناتے ہیں۔
گرمی اور طویل دورانیے کے روزوں کے باعث جسم میں ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے افطار کے وقت ایسے مشروبات کا انتخاب ضروری ہے جو قدرتی، غذائیت سے بھرپور اور ہلکے ہوں۔ زیادہ میٹھے اور مصنوعی رنگوں والے مشروبات وقتی تسکین تو دیتے ہیں مگر صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔
پانی اور لیموں پانی: سب سے سادہ اور بہترین انتخاب
ماہرین کا کہنا ہے کہ افطار کا آغاز سادہ پانی یا نیم گرم لیموں پانی سے کرنا مفید رہتا ہے۔ لیموں پانی بنانے کے لیے ایک گلاس پانی میں آدھا لیموں نچوڑیں اور حسبِ ذائقہ تھوڑا سا شہد یا نمک شامل کر لیں۔ یہ مشروب جسم کو فوری ہائیڈریشن دیتا ہے اور نظامِ ہاضمہ کو بھی متحرک کرتا ہے۔
کھجور اور دودھ کا شیک: فوری توانائی کا ذریعہ
کھجور قدرتی شکر، فائبر اور معدنیات سے بھرپور ہوتی ہے۔ کھجور شیک بنانے کے لیے 3 سے 4 کھجوریں دودھ میں بلینڈ کریں۔ یہ مشروب جسم کو فوری توانائی فراہم کرتا ہے اور کمزوری دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔
روح افزا یا فروٹ ڈرنکس: مگر اعتدال ضروری
روایتی طور پر افطار میں مختلف شربت اور میٹھے مشروبات پیش کیے جاتے ہیں، تاہم ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ چینی کی مقدار کم رکھی جائے۔ بہتر ہے کہ تازہ پھلوں کا رس یا فروٹ انفیوژڈ واٹر استعمال کیا جائے تاکہ اضافی کیلوریز سے بچا جا سکے۔
دہی کی لسی: ٹھنڈک اور ہاضمے کے لیے مفید
نمکین یا میٹھی لسی افطار کے لیے ایک بہترین انتخاب ہے۔ ایک کپ دہی میں پانی ملا کر بلینڈ کریں، نمک یا ہلکی سی چینی شامل کریں۔ یہ مشروب معدے کو ٹھنڈک دیتا ہے اور ہاضمے کو بہتر بناتا ہے۔
پھلوں کے اسموتھیز: غذائیت کا خزانہ
کیلا، سیب، اسٹرابیری یا آم کو دودھ یا دہی کے ساتھ بلینڈ کرکے صحت بخش اسموتھی تیار کی جا سکتی ہے۔ اس میں چینی کی بجائے شہد استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے۔
ماہرینِ غذائیت کا کہنا ہے کہ افطار میں مشروبات کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ قدرتی اور متوازن مشروبات نہ صرف روزے کی تھکن دور کرتے ہیں بلکہ جسم کو صحت مند اور توانا رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مناسب مقدار اور اعتدال کے ساتھ لیے گئے مشروبات رمضان میں بہتر صحت کی ضمانت بن سکتے ہیں۔