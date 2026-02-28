ایران پر حملے کے خلاف کراچی میں احتجاج، امریکا اور اسرائیل کے پرچم نذر آتش

حکومت کو اس وقت ایران کے ساتھ اعلانیہ کھڑا ہونا چاہیے اور اُس کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہیے، مقررین

ویب ڈیسک March 01, 2026
facebook whatsup

ایران پرہونے والے حملے کے خلاف کراچی میں نمائش چورنگی پر مذہبی جماعت اور طلبا تنظیم کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔

کراچی میں نمائش چورنگی پر مذہبی جماعت اور طلبا تنظیم کے ارکان کی بڑی تعداد نے جمع ہوکر ایران پر ہونے والے اسرائیل اور امریکا کے مشترکہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔

ریلی کے شرکا نے امریکا، اسرائیل مردہ باد کے نعرے لگائے جبکہ مقررین نے حکومت سے امریکا کے ساتھ تعلقات پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا۔

مقررین نے کہا کہ حکومت کو اس وقت ایران کے ساتھ اعلانیہ کھڑا ہونا چاہیے اور اُس کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہیے۔

مزید پڑھیں

Express News

ایران نے کن عرب ممالک میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا اور کتنا نقصان ہوا؛ رپورٹ

Express News

اسرائیل کا ایران کے سپریم لیڈر سمیت 3 اہم ترین کمانڈرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ

Express News

الحمداللہ، رہبر اعلٰی سمیت اہم کمانڈرز اور شخصیات محفوظ ہیں؛ ایرانی وزیر خارجہ

ریلی کے اختتام پر شرکا نے اسرائیل اور امریکی پرچم زمین پر رکھ کر اُن پر کھڑے ہوکر احتجاج ریکارڈ کروایا جبکہ پیٹرول چھڑک کر انہیں آگ بھی لگائی۔

اس موقع پر نوجوان امریکا کا یار غدا، امریکا مردہ باد، اسلام کا دشمن امریکا کے نعرے لگا رہے تھے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

طلاق کے باوجود فریال اور جمال شاہ کو ایک ساتھ کیوں بلایا؟ ندا یاسر کی وضاحت

طلاق کے باوجود فریال اور جمال شاہ کو ایک ساتھ کیوں بلایا؟ ندا یاسر کی وضاحت

Feb 28, 2026 01:47 PM |
فضا علی کا رمضان میں ’پلانٹڈ شو‘ اور ’لیک آڈیو‘ پر رد عمل وائرل

فضا علی کا رمضان میں ’پلانٹڈ شو‘ اور ’لیک آڈیو‘ پر رد عمل وائرل

 Feb 28, 2026 12:57 PM |
ٹک ٹاکر ماہ نور کے قاتل شوہر کو سزائے موت سنادی گئی

ٹک ٹاکر ماہ نور کے قاتل شوہر کو سزائے موت سنادی گئی

 Feb 28, 2026 12:20 PM |

متعلقہ

Express News

ایران پر حملے کے خلاف کراچی میں احتجاج، امریکا اور اسرائیل کے پرچم نذر آتش

Express News

آسمان پر 6 سیاروں کی پریڈ کا حیران کن منظر آج نظر آئے گا

Express News

کراچی، لانڈھی میں قائم فیکٹری میں آتشزدگی پر قابو پالیا گیا، عمارت متاثر

Express News

کراچی، لانڈھی میں قائم فیکٹری میں آتشزدگی پر قابو پالیا گیا، عمارت متاثر

Express News

ایف آئی اے نے تحقیقات کیلیے طلب کیا اور نہ ہی کمپنی نامزد ہے، ترجمان

Express News

کراچی میں نو پارکنگ کے نام پر گلی محلوں سے بھی موٹرسائیکلیں اٹھائی جانے لگیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو