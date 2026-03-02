ذیابیطس کے مریض رمضان میں روزہ کیسے رکھیں؟ سحری سے متعلق اہم طبی مشورے

سحری میں متوازن اور غذائیت سے بھرپور خوراک کا انتخاب نہایت اہم ہے

ویب ڈیسک March 02, 2026
ذیابیطس ایک طویل المدتی بیماری ہے جس کے باعث بہت سے افراد روزہ رکھنے سے ہچکچاتے ہیں.

تاہم ماہرینِ صحت کے مطابق اگر مریض اپنی ٹائپ ٹو شوگر کو مناسب حد تک کنٹرول میں رکھیں تو احتیاط اور منصوبہ بندی کے ساتھ روزہ رکھنا ممکن ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مریض اپنی غذا، ادویات اور روزمرہ معمولات کے حوالے سے پہلے سے تیاری کریں اور خون میں شوگر کی سطح کو متوازن رکھنے کے طریقوں سے آگاہ ہوں۔

صحت پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے ماہرین نے بتایا کہ سحری میں متوازن اور غذائیت سے بھرپور خوراک کا انتخاب نہایت اہم ہے۔ ان کے مطابق ذیابیطس کے مریضوں کو چاہیے کہ گندم اور جو کے آٹے کو ملا کر روٹی تیار کریں اور اسے پروٹین سے بھرپور غذاؤں کے ساتھ استعمال کریں، جیسے انڈا، چکن یا دہی۔ اس طرح کی غذا دیر تک توانائی فراہم کرتی ہے اور خون میں شوگر کے اچانک اتار چڑھاؤ کو روکنے میں مدد دیتی ہے۔

ماہرین نے یہ بھی مشورہ دیا کہ روزے کے دوران زیادہ پیاس سے بچنے کے لیے تلی ہوئی اور چکنائی والی اشیاء سے مکمل پرہیز کیا جائے۔ اگر میٹھی چیز کھانے کی خواہش ہو تو چینی کے بجائے میٹھی میتھی (اسٹیویا) کے پتے بہترین متبادل ثابت ہوسکتے ہیں۔ 

اسٹیویا کو خشک کرکے اس کا پاؤڈر بنا لیا جائے اور افطار کے بعد چائے، کافی یا لیموں پانی میں چینی کی جگہ استعمال کیا جائے تو بہتر نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔

مزید برآں، ذیابیطس کے مریضوں کے لیے دن بھر شوگر لیول کی باقاعدہ نگرانی نہایت ضروری ہے۔ ماہرین کے مطابق خون میں شوگر کی سطح کم از کم تین مرتبہ چیک کرنی چاہیے، ایک بار سحری کے وقت، دوسری بار افطار سے پہلے اور تیسری مرتبہ افطار کے بعد، تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے بروقت بچا جا سکے۔
