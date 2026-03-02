خیبرپختونخوا پولیس نے سرحدی صورت حال کے پیش نظر صوبے میں غیر قانونی افغان مہاجرین کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ فوری طور پر روک دیا۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق پولیس نے سرحدی صورتحال کے باعث غیر قانونی افغان مہاجرین کی گرفتاری کا عمل روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔
اعلامیے کے مطابق خیبرپختونخوا پولیس نے افغان مہاجرین کی پکڑ دھکڑ روک دی اور یہ فیصلہ سرحد بند ہونے پر انسانی ہمدردی کے تحت روکا گیا ہے۔
پولیس کو ہدایت کی گئی ہے کہ اگلے احکامات تک افغان مہاجرین کو گرفتار نہ کیا جائے۔
سینئر پولیس افسر نے کہا کہ آئندہ حکومتی احکامات تک نئی گرفتاریاں روک دی جائیں تاہم افغان مہاجرین کا ڈیٹا مرتب کرنے کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔
انہوں نے بتایا کہ اگلے مرحلے میں نئے ایس او پیز کے تحت کاروائیاں ہوں گی۔