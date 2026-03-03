عالم اسلام پر جو بھی تباہی آئی، اس کے پیچھے صہیونی نظریہ ریاست کا ہاتھ نظر آئے گا، وزیر دفاع

وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ صیہونیت انسانیت کے لیے خطرہ ہے۔ فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل کے قیام سے لے کر آج تک عالم اسلام پر جو بھی تباہی آئی ہے، اس پر مسلط ہونے والی ہر جنگ میں صہیونی نظریہ اور ریاست کا بالواسطہ یا بالواسطہ ہاتھ نظر آئے گا۔
سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ صہیونیت نے ایک صدی سے دنیا کے معاشی نظام کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ بڑی طاقتیں جوہری طاقت کے ہاتھوں یرغمال ہیں۔ اللہ کی مدد، ہماری مسلح افواج کی طاقت دنیا بھر میں معترف ہے کہ ہماری خودمختاری کی حفاظت ہے۔
انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے جنہوں نے ہمیں ایٹمی طاقت بنانے میں کردار ادا کیا، جس نے ایٹمی تجربات کیے اور دنیا کو یہ باور کرایا کہ ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ معاہدے کے لیے ایران کی آمادگی کے باوجود، ان پر جنگ مسلط کر دی گئی ہے، اور اس کے ایجنڈے میں، صیہونیوں کی طرف سے ترتیب دی گئی ہے، جس میں اسرائیل کے اثر و رسوخ کو پاکستان کی سرحد تک لانا شامل ہے۔
خواجہ آصف نے کہا کہ افغانستان، ایران اور بھارت کا مشترکہ واحد نکاتی ایجنڈا پھر پاکستان سے دشمنی، ہماری سرحدوں کو غیر محفوظ بنانے، ہمیں ہر طرف سے دشمنوں سے گھیرنے اور پاکستان کو ایک جاگیردار ریاست میں تبدیل کرنا ہوگا۔ تمام ڈھائی کروڑ پاکستانیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی یا مذہبی وابستگی سے بالاتر ہوں اس سازش اور ہمارے ازلی دشمنوں کے عزائم کو سمجھیں۔
انہوں نے کہا کہ اللہ عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق اور اپنے دشمنوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ فلسطین آزاد ہو۔ ہمارا وطن قیامت تک مضبوط اور سلامت رہے۔ ہماری مٹی کے محافظ اس کے سائے میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو۔ آمین