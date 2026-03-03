عمران خان اور بشریٰ بی بی کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستوں کے فیصلے جاری

پراسیکیوشن بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کیخلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکی، عدالت

ویب ڈیسک March 03, 2026
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

بانی پی ٹی آئی عمران خان کی 6 اور بشریٰ بی بی کی ایک ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستوں کے تحریری فیصلے جاری کردیے گئے۔

ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس  اسلام آباد میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکہ نے تحریری فیصلے جاری کیے، جس کے مطابق توشہ خانہ جعلی رسیدوں کے کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کی ضمانت منظور کی جاتی ہے۔

عدالت نے فیصلے میں کہا کہ پراسیکیوشن بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کیخلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکی۔ پراسکیوشن کی جانب سے کہا گیا ہم نے رسید سوشل میڈیا پر دیکھی۔ پراسکیوشن کی جانب سے آج تک رسید کا فرانزک ہی نہیں کروایا گیا، ۔

عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی نے جعلی رسیدیں، الیکشن کمیشن یا کیبنٹ ڈویژن میں جمع کروائیں، اس کا ثبوت فراہم نہیں کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی اعلیٰ شخصیات کیخلاف الزام تراشی کے مقدمہ میں بھی ضمانت منظور کی جاتی ہے۔ پراسیکیوشن بانی پی ٹی آئی کی افواج پاکستان کیخلاف تقریر یا ثبوت عدالت پیش نہیں کر سکی۔

Express News

عمران خان کا آنکھ کے علاج کیلیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع

فیصلے کے مطابق پراسیکیوشن ایسا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکی جس سے ثابت ہوکہ بانی پی ٹی آئی نے بغاوت پر اکسایا ہو۔ 9 مئی احتجاج، اقدام قتل کے مقدمات میں بھی پراسیکیوشن کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکی۔ احتجاج کے مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی جائے وقوع پر موجودگی ثابت نہیں ہوتی۔ پراسیکیوشن ایسا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکی جس سے ثابت ہو احتجاج بانی پی ٹی آئی کی ایما پر ہوئے۔

بعد ازاں عدالت نے 50 ،50 ہزار روپے کے مچلکوں کی عوض بانی پی ٹی آئی کی ضمانتیں منظور کرلیں۔

واضح رہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف تھانہ کوہسار، سیکرٹریٹ، کراچی میں سمیت دیگر میں 6 مقدمات درج ہیں۔
