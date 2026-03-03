لاہور میں مذہبی جماعت کا 35 سال سے ہونے والا شہر اعتکاف منسوخ

موجودہ حالات میں  بڑی تعداد میں معتکفین کا سفر اور ایک جگہ جمع ہونا آسان نہیں، ڈاکٹر طاہر القادری

ویب ڈیسک March 03, 2026
facebook whatsup
لاہور:

تحریک منہاج القرآن کے بانی شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے لاہور میں مسلسل 35 سال سے منعقد ہونے والا اجتماعی اعتکاف منسوخ کردیا۔

ڈاکٹر طاہر القادری کا کہنا ہے کہ ملکی و بین الاقوامی حالات کی وجہ سے اس سال شہر اعتکاف منعقد نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، ملک بھر کے کارکن اپنے اپنے شہروں، دیہات میں معتکف ہوں۔

ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا کہ موجودہ حالات میں  بڑی تعداد میں معتکفین کا سفر اور ایک جگہ جمع ہونا آسان نہیں، اللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام اس کے محافظ اداروں کی حفاظت فرمائے۔

تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے شہر اعتکاف میں پاکستان سمیت دنیا بھر سے ہزاروں افراد معتکف ہوتے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مشرق وسطیٰ کی صورتحال؛ متعدد بھارتی شوبز شخصیات دبئی میں پھنس گئیں

مشرق وسطیٰ کی صورتحال؛ متعدد بھارتی شوبز شخصیات دبئی میں پھنس گئیں

 Mar 03, 2026 11:25 AM |
زینڈایا اور ٹام ہالینڈ کی خفیہ شادی؟ اسٹائلسٹ کے دعوے نے مداحوں کو حیران کردیا

زینڈایا اور ٹام ہالینڈ کی خفیہ شادی؟ اسٹائلسٹ کے دعوے نے مداحوں کو حیران کردیا

 Mar 02, 2026 08:27 PM |
ایران اسرائیل کشیدگی کے اثرات، مشہور اداکارہ دبئی ائیرپورٹ پر پھنس گئیں

ایران اسرائیل کشیدگی کے اثرات، مشہور اداکارہ دبئی ائیرپورٹ پر پھنس گئیں

 Mar 02, 2026 05:36 PM |

متعلقہ

Express News

امریکی قونصلیٹ واقعے کے بعد وزیرداخلہ کی پولیس کو سخت ہدایات، غفلت پر کارروائی کا عندیہ

Express News

معاشی اعشاریوں کی بہتری کے باوجود عالمی اور سیاسی صورتحال کی وجہ سے خطرات ہوسکتے ہیں، وزیر خزانہ

Express News

ملکی ایئرپورٹس سے آج بھی 106 بین الاقوامی پروازیں منسوخ

Express News

کراچی اور لاہور پروازوں کے روٹس کو مختلف اوقات میں بند کرنے کا فیصلہ

Express News

خطے کی بگڑتی صورتحال، وزیراعظم کا عمان کے سلطان سے ٹیلی فونک رابطہ

Express News

امریکی قونصلیٹ کے اطراف ناقص سیکیورٹی انتظامات پر ایس ایس پی سمیت متعدد افسران معطل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو