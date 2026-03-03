محنت کش اب ’مریم نواز راشن کارڈ‘ کے بغیر بھی رمضان میں دس ہزا روپے حاصل کر سکتے ہیں

10 ہزار روپے پر کسی بھی قسم کی کٹوتی نہیں ہے

ویب ڈیسک March 03, 2026
facebook whatsup

مریم نواز راشن کارڈ نہ رکھنے والے سوشل سکیورٹی سے رجسٹرڈ محنت کش بھی ماہ رمضان میں دس ہزا روپے حاصل کر سکتے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق بینک آف پنجاب نے دس ہزار روپے حاصل کرنے کا  طریقہ کار وضع کر دیا ہے۔ بینک آف پنجاب کی جانب سے محنت کشوں کو چھ ہندسوں پر مشتمل ایک پن کوڈ بھیج دیا گیا ہے۔

محنت کش پن کوڈ اور شناختی کارڈ  ہمراہ رکھیں اور اپنے گھر یا صنعتی یونٹ کے قریب ایلفا پے، ایچ بی ایل کنیکٹ یا یو بی ایل اومنی کے ایجنٹ کے پاس جائیں۔

اپنا خفیہ پن کوڈ بتائیں اور بائیو میٹرک تصدیق کے بعد  فوری طور پر 10 ہزار روپے وصول کریں۔ 

10 ہزار روپے پر کسی بھی قسم کی کٹوتی نہیں ہے۔ لہذا پوری رقم وصول کی جاسکتی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مشرق وسطیٰ کی صورتحال؛ متعدد بھارتی شوبز شخصیات دبئی میں پھنس گئیں

مشرق وسطیٰ کی صورتحال؛ متعدد بھارتی شوبز شخصیات دبئی میں پھنس گئیں

 Mar 03, 2026 11:25 AM |
زینڈایا اور ٹام ہالینڈ کی خفیہ شادی؟ اسٹائلسٹ کے دعوے نے مداحوں کو حیران کردیا

زینڈایا اور ٹام ہالینڈ کی خفیہ شادی؟ اسٹائلسٹ کے دعوے نے مداحوں کو حیران کردیا

 Mar 02, 2026 08:27 PM |
ایران اسرائیل کشیدگی کے اثرات، مشہور اداکارہ دبئی ائیرپورٹ پر پھنس گئیں

ایران اسرائیل کشیدگی کے اثرات، مشہور اداکارہ دبئی ائیرپورٹ پر پھنس گئیں

 Mar 02, 2026 05:36 PM |

متعلقہ

Express News

امریکی قونصلیٹ واقعے کے بعد وزیرداخلہ کی پولیس کو سخت ہدایات، غفلت پر کارروائی کا عندیہ

Express News

معاشی اعشاریوں کی بہتری کے باوجود عالمی اور سیاسی صورتحال کی وجہ سے خطرات ہوسکتے ہیں، وزیر خزانہ

Express News

ملکی ایئرپورٹس سے آج بھی 106 بین الاقوامی پروازیں منسوخ

Express News

کراچی اور لاہور پروازوں کے روٹس کو مختلف اوقات میں بند کرنے کا فیصلہ

Express News

خطے کی بگڑتی صورتحال، وزیراعظم کا عمان کے سلطان سے ٹیلی فونک رابطہ

Express News

امریکی قونصلیٹ کے اطراف ناقص سیکیورٹی انتظامات پر ایس ایس پی سمیت متعدد افسران معطل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو