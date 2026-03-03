آزاد کشمیر کے عوام کا آپریشن غضب للحق کی بھرپور حمایت کا اعلان

پاک فوج کی افغان طالبان رجیم کیخلاف کارروائیاں بھارت سمیت ہر دشمن کیلئے پیغام ہے، شہری

ویب ڈیسک March 03, 2026
مظفرآباد:

آزاد کشمیر کے عوام نے آپریشن غضب للحق کی بھرپور حمایت کا اعلان کردیا۔

آزاد کشمیر کے عوام نے پاک فوج کی جوابی کارروائیوں کو سراہتے ہوتے کہا کہ افغان طالبان رجیم نے پاکستان پر بزدلانہ حملہ کیا جس کا منہ توڑ جواب دیا گیا، پاک فوج کی افغان طالبان رجیم کیخلاف حالیہ کارروائیاں بھارت سمیت پاکستان کے ہردشمن کیلئے پیغام ہے۔

شہریوں کا کہنا ہے کہ بھارت پاکستان سے شکست کے بعد اب طالبان رجیم کے ذریعے پاکستان میں بدامنی پھیلانے کی کوششیں کررہا ہے، پاکستان نے افغانستان کو کئی بار سرحد پار سے ہونے والی دہشتگردی سے آگاہ کیا مگر دہشتگردی میں کمی نہیں آئی۔

شہریوں نے کہا کہ پاک فوج کی افغان طالبان کیخلاف جوابی کارروائی بروقت، ضروری اور قومی سلامتی کے تقاضوں کے عین مطابق ہے،  پوری قوم  دشمن کیخلاف اپنی افواج کے ساتھ سیسہ پلائی دیوار بنی ہوئی ہے، آزادکشمیر کے عوام سمیت ملک کا ہرشہری پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہے۔

 
