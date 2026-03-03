اے ٹی ایم سے رقم نکلوانے والے شہریوں سے وارداتیں کرنے والا گروہ گرفتار 

فیصل ٹاؤن پولیس نے اے ٹی ایم سے رقم نکلوانے والے شہریوں سے وارداتیں کرنے والے 2 رکنی چور گروپ گرفتار کر لیا۔
تفصیلات کے مطابق گروپ کو سی سی ٹی وی فوٹیج سے ٹریس کرکے حراست میں لیا گیا۔ ملزمان فیصل ٹاؤن و ملحقہ علاقوں میں مختلف اے ٹی ایم کے باہر ریکی کرتے۔ اے ٹی ایم سے رقم نکلوانے آئے شہریوں سے ملزمان دھوکے سے کارڈ تبدیل کر لیتے تھے۔
گروپ نے چند روز قبل قیصل ٹاون میں پنجاب یونیورسٹی کے طالب علم کو لوٹا تھا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں2 ملزمان کو واردات کے بعد فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔
گرفتار گروپ سے لوٹی گئی 85000 نقدی چوری شدہ موٹر سائیکل و پستول برآمد ہوئی۔ ملزمان کیخلاف مقدمہ درج کرلیا گیا ہے جبکہ عمران اور انس گرفتار تیسرے ملزم کی گرفتاری کیلئے چھاپے جاری ہیں۔
ایس پی ماڈل ٹاؤن شہربانو نقوی کا کہنا ہے کہ عوام الناس کے جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔