کوہستان مالیاتی اسکینڈل: ایک اور ملزم نے پلی بارگین کی درخواست دیدی

احتساب جج محمد ظفر نے درخواست مزید کارروائی کے لیے ڈی جی نیب خیبر پختونخوا کو ارسال کردی

ویب ڈیسک March 03, 2026
(فوٹو: فائل)
پشاور:

کوہستان مالیاتی اسکینڈل میں ایک اور ملزم نے پلی بارگین کی درخواست دیدی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق اپر کوہستان مالیاتی اسکینڈل  میں گرفتار ایک اور ملزم نے پلی بارگین کی درخواست دیدی ۔ ملزم جبران ملک نے پلی بارگین کی درخواست احتساب عدالت نمبر 3 میں جمع کرائی ہے۔

احتساب جج محمد ظفر نے درخواست مزید کارروائی کے لیے ڈی جی نیب خیبر پختونخوا کو ارسال کردی ۔

درخواست میں مؤقف اختیار کیا گیا ہے کہ درخواست گزار اس وقت نیب کی حراست میں ہے ۔ نیب کا الزام ہے کہ درخواست گزار کے اکاؤنٹ میں 49.125 ملین روپے ٹرانزیکشن ہوئی ہے ۔ درخواست گزار بغیر کسی دباؤ کے نیب کے ساتھ پلی بارگین چاہتا ہے  درخواست گزار 3 اقساط میں پلی بارگین چاہتا ہے ۔

درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت تفتیشی افسر کو درخواست پر عملدرآمد کرنے کے احکامات دیں ۔ نیب کے متعلقہ حکام کو بھی درخواست پر نیب آرڈیننس کے تحت کارروائی کے احکامات دیے جائیں۔

بعد ازاں عدالت نے مزید کارروائی کے لیے درخواست ڈی جی نیب کے پی کو ارسال کردی ہے۔
ہمارے ساتھ شامل ہوں

