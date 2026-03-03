امن وامان کی عالمی صورتحال، وزیراعظم نے سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس طلب کرلیا

شہباز شریف نے سینیٹ اور قومی اسمبلی کے پارلیمانی لیڈران اور اپوزیشن لیڈرز کو مدعو کر لیا

ویب ڈیسک March 03, 2026
بین الاقوامی سطح پر امن وامان کی صورتحال کے پیش نظر وزیراعظم نے سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس طلب کرلیا۔

وزیراعظم شہباز شریف نے  موجودہ عالمی صورتحال پر اہم اجلاس کل طلب کرلیا، پارلیمنٹ کو مشرق وسطیٰ اور ایران اسرائیل جنگ پر ان کیمرہ بریفنگ دی جائے گی۔

وزیراعظم شہباز شریف نے سینیٹ اور قومی اسمبلی کے پارلیمانی لیڈران اور اپوزیشن لیڈرز کو مدعو کر لیا، اپوزیشن لیڈران اور پارلیمانی لیڈران کو ان کیمرہ بریفنگ کل دن 11 بجے دی جائے گی۔

وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ تمام جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز اور اپوزیشن لیڈرز سے رابطہ کریں گے۔

سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ وزیراعظم پارلیمانی لیڈران کو موجودہ عالمی صورتحال پر ان کیمرہ بریفنگ دیں گے، پارلیمانی لیڈرز کا یہ اجلاس کل گیارہ بجے ان کیمرہ ہوگا۔
