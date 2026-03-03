سونے کی قیمت میں بڑی کمی ریکارڈ، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟

عالمی ومقامی مارکیٹوں میں 3روزہ وقفے کے بعد سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بڑی نوعیت کی کمی ریکارڈ کی گئی۔
بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 139ڈالر کی کمی سے 5ہزار 272ڈالر کی سطح پر آگئی۔
ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت بھی 13ہزار 900روپے کی کمی سے 5لاکھ 49ہزار 962روپے کی سطح پر آگئی، اس کے علاوہ فی دس گرام سونے کی قیمت 11 ہزار 917روپے گھٹ کر 4لاکھ 71ہزار 503روپے کی سطح پر آگئی۔
فی تولہ چاندی کی قیمت 1146 روپے کی کمی سے 8ہزار 904 روپے کی سطح پر آگئی، فی دس گرام چاندی کی قیمت بھی 986روپے کی کمی سے 7ہزار 633روپے کی سطح پر آگئی