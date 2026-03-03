سونے کی قیمت میں بڑی کمی ریکارڈ، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 139ڈالر کی کمی سے 5ہزار 272ڈالر کی سطح پر آگئی 

ویب ڈیسک March 03, 2026
facebook whatsup

عالمی ومقامی مارکیٹوں میں 3روزہ وقفے کے بعد سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بڑی نوعیت کی کمی ریکارڈ کی گئی۔

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 139ڈالر کی کمی سے 5ہزار 272ڈالر کی سطح پر آگئی۔

ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت بھی 13ہزار 900روپے کی کمی سے 5لاکھ 49ہزار 962روپے کی سطح پر آگئی، اس کے علاوہ فی دس گرام سونے کی قیمت 11 ہزار 917روپے گھٹ کر 4لاکھ 71ہزار 503روپے کی سطح پر آگئی۔

فی تولہ چاندی کی قیمت 1146 روپے کی کمی سے 8ہزار 904 روپے کی سطح پر آگئی، فی دس گرام چاندی کی قیمت بھی 986روپے کی کمی سے 7ہزار 633روپے کی سطح پر آگئی
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

آیت اللّٰہ خامنہ ای نے شہادت سے قبل کیا کہا تھا؟ شاگرد نے بتادیا

آیت اللّٰہ خامنہ ای نے شہادت سے قبل کیا کہا تھا؟ شاگرد نے بتادیا

 Mar 03, 2026 01:23 PM |
بھارتی کامیڈین کا صحت سے متعلق خبروں پر ردعمل، طویل رخصت کی وجہ بتادی

بھارتی کامیڈین کا صحت سے متعلق خبروں پر ردعمل، طویل رخصت کی وجہ بتادی

 Mar 03, 2026 12:30 PM |
مشرق وسطیٰ کی صورتحال؛ متعدد بھارتی شوبز شخصیات دبئی میں پھنس گئیں

مشرق وسطیٰ کی صورتحال؛ متعدد بھارتی شوبز شخصیات دبئی میں پھنس گئیں

 Mar 03, 2026 11:25 AM |

متعلقہ

Express News

امریکی قونصلیٹ واقعے کے بعد وزیرداخلہ کی پولیس کو سخت ہدایات، غفلت پر کارروائی کا عندیہ

Express News

معاشی اعشاریوں کی بہتری کے باوجود عالمی اور سیاسی صورتحال کی وجہ سے خطرات ہوسکتے ہیں، وزیر خزانہ

Express News

ملکی ایئرپورٹس سے آج بھی 106 بین الاقوامی پروازیں منسوخ

Express News

کراچی اور لاہور پروازوں کے روٹس کو مختلف اوقات میں بند کرنے کا فیصلہ

Express News

خطے کی بگڑتی صورتحال، وزیراعظم کا عمان کے سلطان سے ٹیلی فونک رابطہ

Express News

امریکی قونصلیٹ کے اطراف ناقص سیکیورٹی انتظامات پر ایس ایس پی سمیت متعدد افسران معطل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو