رمضان المبارک میں سحری پورے دن کی توانائی اور برداشت کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ اگر اس وقت مناسب غذا کا انتخاب نہ کیا جائے تو دن بھر پیاس، کمزوری اور سستی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
ماہرین غذائیت کے مطابق سحری میں کچھ مخصوص اشیاء سے پرہیز روزے کو آسان اور جسم کو متوازن رکھنے میں مدد دیتا ہے۔
زیادہ نمک والی غذائیں
سحری میں اچار، نمکین اسنیکس، چپس اور زیادہ مصالحے دار سالن کھانے سے جسم میں سوڈیم کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں دن کے اوقات میں شدید پیاس لگ سکتی ہے۔ نمک جسم میں پانی کو روکنے کے بجائے پیاس کا احساس بڑھاتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ سحری میں ہلکی اور کم نمک والی غذا کا انتخاب کیا جائے۔
تلی ہوئی اور چکنائی سے بھرپور اشیاء
پکوڑے، پراٹھے، سموسے اور دیگر تلی ہوئی چیزیں سحری میں کھانے سے نہ صرف معدے پر بوجھ پڑتا ہے بلکہ ہاضمہ بھی سست ہو جاتا ہے۔ چکنائی والی غذائیں بدہضمی، تیزابیت اور پیاس میں اضافے کا باعث بن سکتی ہیں، جس سے روزہ مشکل محسوس ہونے لگتا ہے۔
میٹھی اور شوگر سے بھرپور غذائیں
سفید چینی سے بنی اشیاء، میٹھے مشروبات یا ڈیزرٹس وقتی طور پر توانائی دیتے ہیں مگر کچھ ہی دیر بعد بلڈ شوگر کی سطح تیزی سے گر جاتی ہے۔ اس اچانک کمی کے باعث کمزوری اور بھوک کا احساس بڑھ سکتا ہے۔ سحری میں زیادہ میٹھا کھانے سے دن کے دوران سستی اور تھکن بھی محسوس ہو سکتی ہے۔
کیفین والے مشروبات
چائے، کافی اور کولا مشروبات میں موجود کیفین جسم میں پانی کی کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ کیفین پیشاب کی مقدار بڑھاتی ہے جس سے ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر سحری میں زیادہ مقدار میں چائے یا کافی پی جائے تو دن بھر پیاس زیادہ لگ سکتی ہے۔
سفید آٹے سے بنی اشیاء
سفید بریڈ، میدے کے پراٹھے یا بیکری آئٹمز جلد ہضم ہو جاتے ہیں اور زیادہ دیر تک توانائی فراہم نہیں کرتے۔ اس کے مقابلے میں سالم اناج یا براؤن بریڈ زیادہ مفید رہتی ہے کیونکہ یہ آہستہ آہستہ توانائی فراہم کرتی ہے اور بھوک کو کنٹرول میں رکھتی ہے۔
مصالحے دار اور تیز مرچ والی غذائیں
زیادہ مرچ مصالحہ معدے میں جلن اور تیزابیت پیدا کر سکتا ہے، جس سے دن بھر بے چینی اور پیاس کا احساس بڑھ سکتا ہے۔ سحری میں سادہ اور ہلکی غذا معدے کے لیے بہتر رہتی ہے۔
سحری کے لیے بہتر حکمت عملی
سحری میں فائبر، پروٹین اور پیچیدہ کاربوہائیڈریٹس پر مشتمل غذا کا انتخاب کریں، جیسے دلیہ، انڈا، دہی، پھل اور سالم اناج۔ مناسب مقدار میں پانی پینا بھی نہایت ضروری ہے تاکہ جسم ہائیڈریٹ رہے۔
معمولی سی احتیاط آپ کے روزے کو زیادہ آرام دہ اور توانائی سے بھرپور بنا سکتی ہے، اس لیے سحری میں سمجھداری سے انتخاب کریں اور غیر ضروری غذاؤں سے پرہیز کریں۔