حماس کی مضبوط حمایت کیوجہ سے ایرانی قیادت کو نشانہ بنایا گیا، مولانا فضل الرحمان

امت مسلمہ باہم دست وگریباں ہونے کی بجائے صیہونیت کا مقابلہ کرے، سربراہ جے یو آئی

ویب ڈیسک March 03, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

جمعیت علما اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ مشکل وقت میں امت مسلمہ آپس میں لڑنے کے بجائے متحد ہوکر صہیونیت کا مقابلہ کرے۔

تفصیلات کے مطابق جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سپریم لیڈر خامنہ ای سمیت دیگر ایرانیوں کی شہادت پر تعزیت کیلیے اسلام آباد میں قائم ایرانی سفارت خانے پہنچے۔

ایرانی سفیر رضا امیری مقدم سے ملاقات میں مولانا فضل الرحمان نے سپریم لیڈر خامنہ ای کی شہادت پر دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے تعزیتی کتاب میں تاثرات قلمبند کیے۔

انہوں نے خامنہ ای کی شہادت کو ناقابل تلافی نقصان اور امریکا و اسرائیل کی کھلی بربریت قرار دیا اور ایران پر امریکی صہیونی جارحیت کی شدید مذمت کی۔

بعد ازاں میڈیا سے ایرانی سفیر کے ہمراہ مشترکہ گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عالم اسلام کو باہمی اتحاد کی ضرورت ہے، مشکل وقت میں ایران کے شانہ بشانہ ہیں، امت مسلمہ باہم دست وگریباں ہونے کی بجائے صیہونیت کا مقابلہ کرے۔

انہوں نے کہا کہ صیہونیت اور یورپ گٹھ جوڑ نے پہلے فلسطین پر قبضہ کیا،اب بھی وہاں  کے لوگ شدید تناؤ اور لمبی جنگ سے گزر رہے ہیں۔ 

مزید پڑھیں

Express News

ایران بعد کس کا نمبر ہوگا؟ امریکا نے بتا دیا

Express News

ایران میں اس وقت بھی 33 ہزار پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں، اسحاق ڈار

Express News

ایران پر حملے کے بعد پاکستان نے بیک ڈور سے معاملہ سلجھانے کی کوشش کی، وزیر خارجہ

مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حماس کی مضبوط حمایت پر ایران کے خلاف جنگ کی دوسری قسط شروع کی گئی، بیہودہ قسم کے الزامات لگا کر ان حملوں کا جواز پیش کیا جارہا ہے۔ ایران اس وقت صرف اپنا نہیں بلکہ فلسطین کا بھی دفاع کررہا ہے۔

سربراہ جے یو آئی نے کہا کہ عالم اسلام کو باہمی اتحاد کی ضرورت ہے،امریکا انسانیت کا دشمن ہے، انسانی قاتل اور مجرم کی سربراہی میں قیام امن کی کوششیں امن کے نام پر دھبہ ہیں۔

مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمارے حکمرانوں کی  ٹرمپ جیسے قاتل سے امن کی امید  سوالیہ نشان ہے۔

اس موقع پر ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے کہا کہ پاک ایران تعلقات پر مولانا فضل الرحمان اور جے یو آئی کے کردار کو سراہتے ہیں، فضل الرحمان کی آمد سے اطمینان ہوا ہے۔ 

انہوں نے کہا کہ یہ آزمائش کا وقت ضرور ہے مگر فتح عالم اسلام کی ہوگی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

آیت اللّٰہ خامنہ ای نے شہادت سے قبل کیا کہا تھا؟ شاگرد نے بتادیا

آیت اللّٰہ خامنہ ای نے شہادت سے قبل کیا کہا تھا؟ شاگرد نے بتادیا

 Mar 03, 2026 01:23 PM |
بھارتی کامیڈین کا صحت سے متعلق خبروں پر ردعمل، طویل رخصت کی وجہ بتادی

بھارتی کامیڈین کا صحت سے متعلق خبروں پر ردعمل، طویل رخصت کی وجہ بتادی

 Mar 03, 2026 12:30 PM |
مشرق وسطیٰ کی صورتحال؛ متعدد بھارتی شوبز شخصیات دبئی میں پھنس گئیں

مشرق وسطیٰ کی صورتحال؛ متعدد بھارتی شوبز شخصیات دبئی میں پھنس گئیں

 Mar 03, 2026 11:25 AM |

متعلقہ

Express News

امریکی قونصلیٹ واقعے کے بعد وزیرداخلہ کی پولیس کو سخت ہدایات، غفلت پر کارروائی کا عندیہ

Express News

معاشی اعشاریوں کی بہتری کے باوجود عالمی اور سیاسی صورتحال کی وجہ سے خطرات ہوسکتے ہیں، وزیر خزانہ

Express News

ملکی ایئرپورٹس سے آج بھی 106 بین الاقوامی پروازیں منسوخ

Express News

کراچی اور لاہور پروازوں کے روٹس کو مختلف اوقات میں بند کرنے کا فیصلہ

Express News

خطے کی بگڑتی صورتحال، وزیراعظم کا عمان کے سلطان سے ٹیلی فونک رابطہ

Express News

امریکی قونصلیٹ کے اطراف ناقص سیکیورٹی انتظامات پر ایس ایس پی سمیت متعدد افسران معطل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو