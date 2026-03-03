کمرشل پروازوں کےلیے پاکستان کی فضائی حدود کی بندش کی خبریں بے بنیاد ہیں، پی اے اے

پاکستان کی فضائی حدود مکمل طور پر محفوظ ہے اور ہر قسم کے کمرشل آپریشنز کے لیے دستیاب ہے

ویب ڈیسک March 03, 2026
پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے پاکستانی فضائی حدود کی جزوی بندش سے متعلق خبروں کو غلط قرار دے دیا۔

پی اے اے کے مطابق پاکستان کی فضائی حدود مکمل طور پر محفوظ ہے اور ہر قسم کے کمرشل آپریشنز کے لیے دستیاب ہے، نوٹم A0134/26 کسی جزوی بندش سے متعلق نہیں بلکہ صرف مخصوص روٹس کی عارضی عدم دستیابی ظاہر کرتا ہے۔

پی اے اے کے مطابق کراچی اور لاہور فلائٹ انفارمیشن ریجنز میں مخصوص (اے ٹی ایس) روٹس روزانہ صبح 9 سے دن 3 بجے تک متاثر ہوں گے، متبادل ائیرپورٹس اور راستے دستیاب ہیں اور معمول کے مطابق استعمال ہو رہے ہیں۔

پی اے اے کا کہنا ہے کہ تمام کمرشل فلائٹس، آمد، روانگی اور اوور فلائٹس پر کوئی پابندی نہیں۔ اتھارٹی نے واضح کیا کہ غیر مصدقہ خبریں، بالخصوص نوٹمز کی غلط تشریح، مسافروں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔
