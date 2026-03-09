غلط نمبر کا چشمہ لگانے کے نقصانات، ماہرین نے اہم علامات اور مسائل بتا دیے

نظر کے مسائل میں درست نمبر کی عینک استعمال کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے

ویب ڈیسک March 09, 2026
facebook whatsup

دنیا بھر میں بہت سے افراد مختلف بینائی کے مسائل کا سامنا کرتے ہیں جس کی وجہ سے پڑھنے، گاڑی چلانے یا لوگوں کو پہچاننے جیسی روزمرہ سرگرمیاں متاثر ہو سکتی ہیں۔ ایسی صورتِ حال میں ڈاکٹر عام طور پر نظر کو بہتر بنانے کے لیے عینک تجویز کرتے ہیں تاکہ انسان کی دیکھنے کی صلاحیت اور زندگی کا معیار بہتر ہو سکے۔

میڈیا رپورٹ کے مطابق بینائی کی کمزوری جیسے قریب یا دور کی نظر کے مسائل میں درست نمبر کی عینک استعمال کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص اپنی ضرورت کے مطابق لینز یا عینک استعمال نہ کرے اور غلط نمبر کا چشمہ پہن لے تو اس کے نتیجے میں کئی طرح کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔

صحت سے متعلق رپورٹ شائع کرنے والی ویب سائٹ کے مطابق آنکھوں کی بہتر کارکردگی کے لیے دونوں آنکھوں کا باہم ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا ضروری ہے۔

ماہرین کے مطابق اگر کسی ایک یا دونوں آنکھوں میں غلط نمبر کی عینک استعمال کی جائے تو بینائی متاثر ہونے لگتی ہے اور آنکھوں کے مل کر کام کرنے کا قدرتی عمل بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں افراد یا اشیا کو صحیح انداز میں پہچاننے میں مشکل پیش آ سکتی ہے اور بعض اوقات فاصلے یا موجودگی کا اندازہ بھی غلط لگ سکتا ہے۔

طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ غلط نمبر کی عینک مسلسل استعمال کرنے سے آنکھوں پر غیر ضروری دباؤ پڑتا ہے جس کے باعث آنکھوں کی تھکن، سر درد اور ذہنی دباؤ جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ توجہ میں کمی، کام میں رکاوٹ اور چڑچڑاپن بھی سامنے آ سکتا ہے۔ اگر یہ صورتحال طویل عرصے تک برقرار رہے تو بینائی مزید کمزور ہونے کا خدشہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اگرچہ عینک بذاتِ خود بینائی کو براہِ راست خراب نہیں کرتی، لیکن آنکھوں پر مسلسل دباؤ اس عمل کو تیز کر سکتا ہے۔

غلط نمبر کی عینک پہننے والوں کو عموماً آنکھوں کی تھکن کا سامنا رہتا ہے کیونکہ آنکھیں کسی چیز پر فوکس کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ محنت کرنے لگتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کے پٹھوں میں مسلسل تناؤ کے باعث سر درد بھی پیدا ہو سکتا ہے۔

اس کے علاوہ غلط نمبر کی عینک کی وجہ سے نظر دھندلی ہو سکتی ہے جس کے باعث کسی چیز یا شخص کو واضح طور پر دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض افراد کو اس کے نتیجے میں چکر آنے یا عدم توازن کا احساس بھی ہو سکتا ہے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ غلط نمبر کی عینک کی چند علامات بھی ہوتی ہیں جن سے اس مسئلے کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی چیز پر توجہ مرکوز کرنے میں دشواری، دیکھتے وقت ایک یا دونوں آنکھوں کو جزوی طور پر بند کرنا، بار بار سر درد ہونا اور رات کے وقت واضح طور پر نہ دیکھ پانا ایسی علامات ہیں جو اس بات کی نشاندہی کر سکتی ہیں کہ استعمال کی جانے والی عینک کا نمبر درست نہیں ہے۔

ایسے میں بہتر یہی ہے کہ فوری طور پر ماہرِ امراضِ چشم سے معائنہ کروا کر درست نمبر کی عینک استعمال کی جائے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹرمپ نے جو خامنہ ای کیساتھ کیا عنقریب وہی ان کیساتھ ہونے والا ہے، ماہر نجوم

ٹرمپ نے جو خامنہ ای کیساتھ کیا عنقریب وہی ان کیساتھ ہونے والا ہے، ماہر نجوم

 Mar 09, 2026 01:26 PM |
ورلڈکپ جیتنے کے بعد بھارتی کھلاڑی کی گرل فرینڈ کے چرچے

ورلڈکپ جیتنے کے بعد بھارتی کھلاڑی کی گرل فرینڈ کے چرچے

 Mar 09, 2026 12:39 PM |
اپنے بچوں کو ’ایکسٹرا میریٹل افیئر‘کے بارے میں بتائیں، اداکارہ کا مطالبہ

اپنے بچوں کو ’ایکسٹرا میریٹل افیئر‘کے بارے میں بتائیں، اداکارہ کا مطالبہ

 Mar 09, 2026 12:40 PM |

متعلقہ

Express News

نیوزی لینڈ کو شکست دے کر بھارت ٹی 20 کا عالمی چیمپئن بن گیا

Express News

باؤنسر لگنے سے اہم بلے باز زخمی، اسپتال میں داخل

Express News

ٹی 20 ورلڈ کپ فائنل، دونوں ٹیموں کا سفر کیسا رہا؟

Express News

محمد رضوان کا دورہ بنگلادیش سے متعلق بڑا بیان!

Express News

سائنس دانوں کا بلند ہوتی سطح سمندر سے متعلق ہوشرُبا انکشاف!

Express News

چین: روبوٹ کی 10 کلو واٹ کی پاور لائن کی مرمت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو