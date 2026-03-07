کراچی میں زہریلا چارہ کھانے سے کروڑوں روپے مالیت کے 38 مویشی ہلاک

ذمہ داری محکمہ لائیو اسٹاک پر عائد ہوتی ہے، حکومت کروڑوں روپے کے مویشی مرنے کا ازالہ کرے، صدر کیٹل ایسوسی ایشن

منور خان March 08, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

شہر قائد کے علاقے لانڈھی بابر مارکیٹ کیٹل کالونی میں 38 مویشی زہریلی فیڈ (بھوسی ٹکڑے) کھانے سے ہلاک ہوگئے۔

اس حوالے سے صدر ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسی ایشن پاکستان شاکر عمر گجر کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق لانڈھی بابر مارکیٹ (کیٹل کالونی) میں ڈیری فارمر مبشر کے فارم پر زہریلی فیڈ (بھوسی ٹکڑے) کھانے سے 38 بھینسیں اور گائے ہلاک ہوگئیں۔

انہوں نے بتایا کہ  18 قیمتی بھینسیں اور گائے موقع پر ہلاک جبکہ 20 جانوروں کو ہنگامی طور پر ذبح کرنا پڑا اس کے علاوہ 22 مویشی اب بھی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔

 صدر ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ اس واقعے کی پوری ذمہ داری محکمہ لائیو اسٹاک سندھ اور کے ایم سی ویٹرنری ڈپارٹمنٹ پر عائد ہوتی ہے اور ان کا کوئی نمائندہ اب تک فارم پر نہیں پہنچا۔

انھوں نے کہا کہ حکومت سندھ فوری طور پر پنجاب کی طرز پر فیڈ ملز کی لائسنسنگ کا نظام بنائے اور ٹوکسن (Toxin) کی چیکنگ کو لازمی قرار دے ، حکومت متاثرہ فارمر کے کروڑوں روپے کے نقصان کا فوری ازالہ کرے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

رجب بٹ نے اہلیہ سے بے وفائی اور دوست سے ناجائز تعلقات کا اعتراف کرلیا

 Mar 07, 2026 04:51 PM |
بھارتی گلوکار بادشاہ کے خلاف مقدمہ درج، معاملہ کیا ہے؟

بھارتی گلوکار بادشاہ کے خلاف مقدمہ درج، معاملہ کیا ہے؟

 Mar 07, 2026 03:47 PM |
’’حرم شریف کا سکون ناقابلِ بیان ہے‘‘: منور فاروقی نے روحانی تجربہ بیان کردیا

’’حرم شریف کا سکون ناقابلِ بیان ہے‘‘: منور فاروقی نے روحانی تجربہ بیان کردیا

 Mar 07, 2026 03:50 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں زہریلا چارہ کھانے سے کروڑوں روپے مالیت کے 38 مویشی ہلاک

Express News

ہراسانی کیس کی سزا معطل کرنے پر خاتون نے گورنر سندھ کا فیصلہ چلینج کردیا

Express News

کراچی: بیوی سے جھگڑے پر وکیل نے خود کو گولی مار کر خودکشی کرلی

Express News

ٹیکسٹائل مل کے ملازم کی برطرفی کا کیس، حق آنے والا فیصلہ تحریری حکم نامے میں کالعدم

Express News

ایران پر حملے کے خلاف کراچی میں احتجاج، امریکا اور اسرائیل کے پرچم نذر آتش

Express News

آسمان پر 6 سیاروں کی پریڈ کا حیران کن منظر آج نظر آئے گا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو