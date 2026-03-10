کمر کے نچلے حصے کا درد ایک عام مگر تکلیف دہ مسئلہ ہے جو انسان کی روزمرہ زندگی کو شدید متاثر کرسکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر اس مسئلے کو بروقت سمجھ لیا جائے اور مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں تو نہ صرف اس درد پر قابو پایا جا سکتا ہے بلکہ مستقبل میں اس سے بچاؤ بھی ممکن ہے۔
اکثر افراد کو کبھی ہلکا کھچاؤ اور کبھی شدید درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے باعث بستر سے اٹھنا، کرسی پر بیٹھنا، جھکنا یا بچوں کو گود میں اٹھانا جیسے معمولی کام بھی مشکل محسوس ہونے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں کمر کا درد ان مسائل میں شامل ہے جن کے باعث لوگ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں یا کام سے چھٹی لینے پر مجبور ہوجاتے ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ کمر کے نچلے حصے کا درد کسی مخصوص عمر تک محدود نہیں۔ یہ نوجوانوں میں بھی پیدا ہو سکتا ہے اور عمر رسیدہ افراد میں بھی عام ہے۔ تاہم خوش آئند بات یہ ہے کہ درست تشخیص، مناسب علاج اور طرزِ زندگی میں مثبت تبدیلی کے ذریعے اس مسئلے کو کافی حد تک قابو میں رکھا جاسکتا ہے۔
کمر کے درد کی وجوہات
طبی ماہرین کے مطابق اس درد کی بڑی وجہ ہماری روزمرہ عادات ہوتی ہیں۔ لمبے عرصے تک غلط انداز میں بیٹھنا، موبائل فون استعمال کرتے وقت گردن اور کمر کو جھکائے رکھنا، بھاری چیزیں غلط طریقے سے اٹھانا یا اچانک سخت ورزش شروع کرنا ریڑھ کی ہڈی پر اضافی دباؤ ڈال دیتا ہے۔
اس کے علاوہ ریڑھ کی ہڈی کی ڈسک کا اپنی جگہ سے سرک جانا یا پھٹ جانا، عمر کے ساتھ جوڑوں اور ڈسکس کا گھس جانا، جسمانی سرگرمی میں کمی، موٹاپا اور ذہنی دباؤ بھی اس مسئلے کو بڑھانے والے اہم عوامل ہیں۔
عام علامات کیا ہیں؟
کمر کے نچلے حصے میں درد کا آغاز عموماً سختی یا ہلکے کھچاؤ سے ہوتا ہے جو چلنے پھرنے یا زیادہ دیر بیٹھنے سے بڑھ جاتا ہے۔ بعض مریضوں میں یہ درد ٹانگوں تک پھیل جاتا ہے جسے طبی اصطلاح میں Sciatica کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ٹانگوں میں سن پن، جھنجھناہٹ یا کمزوری محسوس ہونا اس بات کی نشاندہی کر سکتا ہے کہ کوئی اعصاب دباؤ کا شکار ہیں۔
سینئر کنسلٹنٹ نیورولوجی کے مطابق اکثر کمر درد آرام اور مناسب دیکھ بھال سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تاہم اگر چار سے چھ ہفتوں تک درد برقرار رہے یا ٹانگوں میں شدید کمزوری، سن پن یا رفع حاجت پر قابو نہ رہے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ سنگین حالت Cauda Equina Syndrome کی علامت بھی ہوسکتی ہے۔
فوری آرام اور علاج کے طریقے
اگر کمر کا درد اچانک شروع ہوجائے تو ایک یا دو دن آرام فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ دیر تک مسلسل بستر پر لیٹے رہنا درد کو مزید بڑھا سکتا ہے۔
عارضی آرام کے لیے شدید درد کی صورت میں برف کا استعمال جبکہ اکڑن کی حالت میں گرم پانی یا گرم پیک مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ درد کم کرنے کے لیے عام طور پر پیراسیٹامول یا آئی بپروفین جیسی ادویات استعمال کی جاسکتی ہیں، جبکہ اعصابی درد کی صورت میں ڈاکٹر دیگر درد کش دوائیں تجویز کرسکتے ہیں۔
اگر درد شدید ہو یا طویل عرصے تک برقرار رہے تو فزیوتھراپی مؤثر علاج ثابت ہوسکتی ہے، جس میں ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط بنانے اور حرکت بہتر کرنے کے لیے مخصوص ورزشیں کروائی جاتی ہیں۔ بعض مریضوں میں جدید طریقۂ علاج جیسے اسٹیرائڈ انجیکشن، ایپی ڈورل انجیکشن، فیسٹ جوائنٹ انجیکشن یا ریڈیو فریکوئنسی ایبلیشن بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔
سرجری کب ضروری ہوتی ہے؟
ماہرین کے مطابق سرجری کو ہمیشہ آخری حل کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ یہ اسی صورت میں کی جاتی ہے جب دیگر علاج مؤثر ثابت نہ ہوں یا اعصاب کو شدید نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو۔ عام طور پر کی جانے والی سرجریوں میں Laminectomy، Discectomy اور Spinal Fusion شامل ہیں۔
بحالی اور بچاؤ کی تدابیر
درد میں کمی کے بعد بھی احتیاط جاری رکھنا ضروری ہے۔ بنیادی عضلات کو مضبوط بنانے والی ورزشیں جیسے پلینک اور گلوٹ برج ریڑھ کی ہڈی کو سہارا دینے میں مدد دیتی ہیں۔
اسی طرح درست انداز میں بیٹھنا، ایرگونومک کرسی استعمال کرنا، زیادہ دیر تک جھک کر بیٹھنے سے گریز کرنا اور ہلکی جسمانی سرگرمی جیسے چہل قدمی یا تیراکی کمر کی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں۔ اس کے علاوہ وزن متوازن رکھنا، ذہنی دباؤ کم کرنا، کیلشیم اور وٹامن ڈی سے بھرپور غذا لینا اور سگریٹ نوشی سے پرہیز کرنا بھی نہایت اہم ہے۔
اگرچہ کمر کے درد کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن یہ مسئلہ ناقابلِ علاج نہیں۔ بروقت تشخیص، مناسب علاج اور صحت مند طرزِ زندگی اختیار کر کے انسان دوبارہ متحرک اور صحت مند زندگی کی طرف لوٹ سکتا ہے۔